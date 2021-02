Anpi Valdiserchio: appello a firmare proposta di legge antifascista

Altre notizie brevi

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:21

Sistema Ambiente ha aperto la selezione pubblica per titoli ed esami per formare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato di addetti all'area conduzione, personale cioè assegnato all'attività di trasporto e/o movimentazione di rifiuti.

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:38

Il Partito Comunista si schiera convintamente e offre tutto il proprio supporto alla protesta dei lavoratori Sofidel contro i vertici dell'azienda nella loro lotta per il rinnovo del contratto integrativo.

giovedì, 11 febbraio 2021, 13:06

A causa del perdurare dello stato di pandemia, raccogliendo peraltro una sollecitazione di Confartigianato in ambito europeo, attraverso SME United, il 28 gennaio il Temporary framework (documento che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri possono definire le misure di aiuto per le imprese colpite economicamente dall’emergenza coronavirus) è...

lunedì, 8 febbraio 2021, 10:13

Nel quindicesimo appuntamento con VIVI Pescaglia, la video rubrica settimanale d'informazione dell'amministrazione comunale. Il consigliere delegato alla cultura Vito La Spina, ha parlato del bando "Borghi in Festival" e del progetto presentato dal comune di Pescaglia in concertazione con i comuni di Stazzema, Fabbriche di Vergemoli e Borgo a Mozzano....

domenica, 7 febbraio 2021, 16:10

Continuano a farsi sentire sulla Toscana gli effetti della vasta perturbazione che sta interessando l’Italia. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità, emettendo un codice arancione per mareggiate che scatterà dalla mezzanotte di stasera fino alle 12 di domani, lunedì 8 febbraio, interessando la...

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:59

L’unione fa la forza! È questo il motto che riassume al meglio la nuova sinergia nata tra la community lucchese “Asporto e consegne a domicilio Lucca” creata da Enrico Cesari, la quale ha raggiunto in poco tempo circa 3500 “like” sulla omonima pagina Facebook ed è presente anche su Instagram,...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 12:24

"Si fa spazio ormai nella cronaca quotidiana il pericolo d'infiltrazioni mafiose tra le aziende della Toscana. Una minaccia reale, che già in passato avevamo segnalato, e davanti alla quale le imprese femminili possono essere ancora più in difficoltà".

martedì, 26 gennaio 2021, 12:50

È arrivata questa mattina, ripresa dalle telecamere del canale satellitare Euronews la nuova fornitura da 5.850 dosi di vaccino anti Covid-19 della Pfizer. Ad accoglierle, tra gli altri, il direttore del Dipartimento del Farmaco, Giuseppe Taurino, e la direttrice della Farmacia Ospedaliera per l’Ambito Livornese, Francesca Azzena.

martedì, 26 gennaio 2021, 11:03

Il 29 gennaio sarà una giornata importante che avrà l’obiettivo di informare gratuitamente sul tema del testamento e anche sull’importanza dei lasciti solidali per garantire all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, alla sua Fondazione e alle sue 98 Sezioni Provinciali il sostegno a tutte le persone che in Italia lottano quotidianamente contro...

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:20

"Dopo lo stop degli ultimi mesi, dovuto alla pandemia, riprende il Concorso straordinario, per la stabilizzazione dei docenti precari. Sono state indicate dal ministero dell'Istruzione le nuove date, comprese tra il 15 e il 19 febbraio 2021, in cui i candidati che ancora non avevano svolto la prova, affronteranno la...