Nuova partnership tra Townforyou Srl e la community lucchese "Asporto e consegne a domicilio Lucca"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:59

L’unione fa la forza! È questo il motto che riassume al meglio la nuova sinergia nata tra la community lucchese “Asporto e consegne a domicilio Lucca” creata da Enrico Cesari, la quale ha raggiunto in poco tempo circa 3500 “like” sulla omonima pagina Facebook ed è presente anche su Instagram, e la piattaforma online townforyou.com, start up innovativa nata dall’idea di 3 giovani della Garfagnana e Mediavalle che punta a dare la giusta visibilità ai CCN (Centri Commerciali Naturali) e alle diverse attività commerciali di paese, offrendo anche un canale di vendita alternativo attraverso il marketplace presente sulla piattaforma. Le due iniziative hanno infatti lo scopo comune di supportare le attività locali in questo difficile momento storico, rendendolo una opportunità di crescita e sviluppo per il futuro. Townforyou.com è già attiva in Mediavalle e Garfagnana, 82 le attività commerciali che hanno aderito o sono in corso di adesione, quasi 500 gli ordini ricevuti e più di 16.000 gli utenti che hanno visitato il sito web dal suo lancio. Anche “Asporto e Consegne a Domicilio Lucca” conta decine di attività presenti e la sinergia tende ad estendere ai comuni della piana e del capoluogo lucchese questo innovativo servizio che coniuga le funzionalità dei più famosi marketplace e servizi di delivery rendendoli fruibili alle attività del territorio. Questa collaborazione alla base ha giovani ma con idee ben chiare e proposte interessanti per il futuro. Un supporto concreto alle attività locali. Se hai un’attività e ti interessa aderire a questo nuovo servizio o ricevere maggiori.