Piante e vegetazione bordo strada: a Coreglia ordinanza per la manutenzione

sabato, 20 febbraio 2021, 17:30

Quaranta giorni di tempo per tagliare la vegetazione presente su terreni confinanti con strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) e adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per non compromettere la sicurezza dei passanti e degli automobilisti. È questo il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, che impone ai proprietari di piante, siepi, arbusti e alberi posti su terreni confinanti con strade pubbliche di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi.

In particolare il provvedimento riguarda: il taglio delle siepi, degli arbusti, delle piante e dei rami degli alberi che invadono le strade o si protraggono oltre il confine stradale; nascondono la segnaletica stradale; creano problemi di visibilità alla circolazione stradale; risultano inclinate e instabili e comunque che per le loro dimensioni o le loro caratteristiche, in occasione di nevicate o di eventi atmosferici avversi possono essere suscettibili di caduta, anche parziale, sull'area pubblica sovrastante o sottostante, su strade o su aree aperte all'uso pubblico, causando un pericolo per i cittadini. I proprietari devono quindi rimuovere, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità e nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, le ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa, cadano o si protendano lungo le strade; provvedere alla regolare regimazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale.

Tutti i proprietari di immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali del territorio del Comune di Coreglia Antelminelli dovranno quindi provvedere alla manutenzione del verde entro quaranta giorni. Coloro che non provvederanno alla manutenzione saranno soggetti a sanzioni amministrative mentre i lavori saranno ugualmente eseguiti dagli uffici comunali su spese a carico del titolare.