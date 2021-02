Venerdì i lavori della Rocca Ariostesca in diretta tv

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:28

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato la dottoressa Francesca Torelli Consigliera di fiducia. La Consigliera di fiducia è la persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza gratuita alle dipendenti e ai dipendenti, collaboratori a qualsivoglia titolo con l’AUSL Toscana nord ovest che siano oggetto di molestie, mobbing e discriminazioni.

martedì, 23 febbraio 2021, 11:45

Tutte le ultime informazioni in tema di vaccinazioni antiCovid-19 sono adesso facilmente consultabili, 24 ore su 24, attraverso l’assistente virtuale Whatspp dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 23 febbraio 2021, 11:37

Uno sportello per tutte le donne che vivono situazioni di violenza o che temono di essere vessate a seguito della decisione di lasciare il proprio compagno. Iniziativa, lanciata a livello nazionale dall'onorevole di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e dall'avv.

martedì, 23 febbraio 2021, 11:36

Lo scorso anno l’Unione Comuni Garfagnana, grazie ai proventi dell’imposta di soggiorno, ha interamente rinnovato il sito istituzionale del turismo www.turismo.garfagnana.eu. Nel portale è prevista una sezione dedicata a “Dove mangiare” con l’inserimento gratuito di una pagina per ogni attività di ristorazione che intenda aderire.

sabato, 20 febbraio 2021, 17:30

Quaranta giorni di tempo per tagliare la vegetazione presente su terreni confinanti con strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) e adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per non compromettere la sicurezza dei passanti e degli automobilisti.

sabato, 20 febbraio 2021, 15:28

“Stiamo pensando di usare i fondi europei destinati alla ricerca farmaceutica e in particolare ai vaccini per incentivarne la produzione. L’invito dunque che rivolgo alle aziende toscane è di attrezzarsi per dare seguito a questa opportunità”.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 17:18

Sabato 20 febbraio sarà il giorno della formazione pratica all’utilizzo dei vaccini anticovid per gli oltre 800 medici di famiglia della ASL Toscana nord ovest. Infatti, in vista dell’imminente adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale anticovid la ASL ha messo a disposizione di tutti i medesimi, d’intesa...

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:34

Si informa che il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n.01862 del 16/02/2021 ha disposto l'annullamento della disposizione contenuta nel DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui escludeva gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:02

“Uno slittamento al 31 marzo della scadenza del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021 riservato a strutture ricettive, bar, pub e ristoranti. Le nostre pressioni nazionali con la Rai hanno dato un primo risultato anche se ancora piccolo”.

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:21

Sistema Ambiente ha aperto la selezione pubblica per titoli ed esami per formare una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato di addetti all'area conduzione, personale cioè assegnato all'attività di trasporto e/o movimentazione di rifiuti.