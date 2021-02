Vivi Pescaglia, il bando "Borghi in Festival"

lunedì, 8 febbraio 2021, 10:13

Nel quindicesimo appuntamento con VIVI Pescaglia, la video rubrica settimanale d'informazione dell'amministrazione comunale. Il consigliere delegato alla cultura Vito La Spina, ha parlato del bando "Borghi in Festival" e del progetto presentato dal comune di Pescaglia in concertazione con i comuni di Stazzema, Fabbriche di Vergemoli e Borgo a Mozzano. Un'importante occasione per il rilancio del territorio e per lo sviluppo di arte, cultura e turismo.