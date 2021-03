Corso formativo per concorso a Sistema Ambiente Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 13 marzo 2021, 20:17

Ultimi due incontri del ciclo di webinar organizzato da Unione Comuni Garfagnana e Promo PA Fondazione, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca e con il patrocinio del Collegio dei Geometri e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.Le due giornate (16 e 25 marzo, ore...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:46

"Cittadini e imprese sono alle prese con una crisi economica sempre più profonda e le istituzioni, ad ogni livello, devono fare la propria parte per venire loro incontro, compresa la Provincia di Lucca. E' frutto di buonsenso la battaglia portata avanti dai gruppi del Centrodestra in Consiglio provinciale: va ridotta...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:32

La stazione di Querceta del soccorso alpino e speleologico toscano è da poco intervenuta nel gruppo del Procinto. L’allarme è scattato alle 15 grazie alla chiamata di un abitante di Stazzema. L’uomo, che non aveva più notizie da parte di un suo conoscente che vive alle pendici del gruppo del Procinto,...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:30

Il 14 marzo ricorre il 124° anniversario di fondazione della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano. Per l’occasione, sabato 13 marzo alle 16, si celebrerà la santa messa al Convento di San Francesco. Al termine verrà inaugurato un nuovo automezzo per il trasporto disabili, dedicato alla memoria del volontario...

venerdì, 12 marzo 2021, 13:51

E’ in arrivo alle Unioni dei Comuni montani la prima parte di risorse da destinare, come ogni anno, al presidio delle aree montane e ai servizi relativi, in particolare quello della forestazione.Ammonta a 6 milioni e 500mila euro (fanno parte del Fondo Unico) e sarà destinata alla gestione del patrimonio...

giovedì, 11 marzo 2021, 17:50

La Toscana ha già provveduto a sospendere l'utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca come da indicazione precauzionale di Aifa, che ne ha vietato l'utilizzo sul territorio nazionale, dopo la segnalazione di alcuni presunti "eventi avversi gravi".

lunedì, 8 marzo 2021, 14:45

Slitta al 30 giugno il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali 2021 Siae per la musica d’ambiente. Slittamento che non vale però per le attività di vendita di alimentari (sia piccola che grande distribuzione) per i quali il termine è il 30 aprile.

venerdì, 5 marzo 2021, 11:09

La possibilità prevista dai nuovi modelli di Piano educativo individualizzato (PEI) di esonerare lo studente disabile da alcune materie, “risulta un passaggio particolarmente delicato e controverso che rischia di aprire a forme di esclusione dell'alunno disabile che vanno nella direzione contraria rispetto al fondamentale principio dell’inclusività sul quale si base...

giovedì, 4 marzo 2021, 18:27

Nessuna nuova decisione è stata presa in relazione a provvedimenti di chiusura delle scuole toscane. In ogni caso ogni decisione, come già annunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani, sarà presa solo dopo l’esame dei dati e le relativi valutazioni in sede di Ceps, il Comitato per l’emergenza e la...

martedì, 2 marzo 2021, 14:42

L'emergenza cinghiali in Toscana tra abbattimenti flop ed effetto Covid, e la sentenza della Corte Costituzionale che permette di prendere parte alle operazioni di riduzione del numero degli animali selvatici anche agli agricoltori provvisti di tesserino di caccia.