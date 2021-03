Corso per concorsi dei comuni della provincia di Lucca

mercoledì, 24 marzo 2021, 19:22

C'è più tempo per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai comuni e dalla provincia di Lucca. La data di inizio sarà infatti nella seconda decade di aprile, non più a fine marzo.



Si tratta di corsi per la preparazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni locali nelle categorie C e D, corso base di primo livello, e per dirigenti, corso di secondo livello. "Si tratta di concorsi già banditi o da bandire da Comuni e Province. Anche alla luce del nuovo Piano per l'innovazione per la pubblica amministrazione presentato dal ministro per la pubblica amministrazione - spiega Petrucci - ,gli enti locali saranno interessati a breve da molti concorsi, onde presidiare al meglio le esigenze organizzative imposte dall'attuale situazione emergenziale e dall'attuazione del Recovery Plan.

Le lezioni si svolgeranno in orario serale, in modalità virtuale sulla piattaforma GoTomeeting, con una/due seduta/e settimanale.



Saranno messe a disposizione dei corsisti le registrazioni delle lezioni che avranno la durata di 38 ore per il corso base e di 32 ore per il corso di secondo livello, come minimo previsto.



Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati ed esperti, e docenti nelle materie oggetto del corso di preparazione.



Gli ambiti tematici:



1) Diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, Normativa sulla trasparenza , sull'anti-corruzione e sulla privacy.

2) Normativa sul procedimento amministrativo e sul lavoro alle dipendenze della PA;

3) Codice dei contratti pubblici e principi sulla gestione dei servizi pubblici

4)Tecniche di redazione dell'atto amministrativo per la prova teorico/pratica e risoluzione di casi pratici.Per informazioni e iscrizioni scrivere a studiolucadelfrate@gmail.com e lasciare il proprio recapito telefonico