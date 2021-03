Istruzione e disabilità, Il Pd in Regione: “Modificare il nuovo piano educativo individualizzato”

Altre notizie brevi

giovedì, 4 marzo 2021, 18:27

Nessuna nuova decisione è stata presa in relazione a provvedimenti di chiusura delle scuole toscane. In ogni caso ogni decisione, come già annunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani, sarà presa solo dopo l’esame dei dati e le relativi valutazioni in sede di Ceps, il Comitato per l’emergenza e la...

martedì, 2 marzo 2021, 14:42

L'emergenza cinghiali in Toscana tra abbattimenti flop ed effetto Covid, e la sentenza della Corte Costituzionale che permette di prendere parte alle operazioni di riduzione del numero degli animali selvatici anche agli agricoltori provvisti di tesserino di caccia.

martedì, 2 marzo 2021, 08:38

Una signora è stata soccorsa questa mattina, intorno alle 6, nel comune di Borgo a Mozzano, in quanto ha avuto un malore in casa. I sanitari del 118, dato che c'era la possibilità in quanto albeggiava, hanno deciso di centralizzare la paziente con l'elisoccorso Pegaso per accorciare i tempi.

venerdì, 26 febbraio 2021, 12:34

Elisabetta Stenner, direttore della Uoc Analisi Chimico Cliniche di Livorno, è stata nominata direttrice dell'Area Omogenea Dipartimentale Laboratorio. La nomina, definita con delibera 191 del 24/02/2021, ha di durata triennale e sarà effettiva a partire da lunedì prossimo 1° marzo.

giovedì, 25 febbraio 2021, 12:44

Proseguono spediti i lavori per il restauro della Rocca Ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana e per la prima volta, venerdì 26 febbraio, si apriranno le porte del cantiere in diretta televisiva su NoiTv alle ore 21.00.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:28

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato la dottoressa Francesca Torelli Consigliera di fiducia. La Consigliera di fiducia è la persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza gratuita alle dipendenti e ai dipendenti, collaboratori a qualsivoglia titolo con l’AUSL Toscana nord ovest che siano oggetto di molestie, mobbing e discriminazioni.

martedì, 23 febbraio 2021, 11:45

Tutte le ultime informazioni in tema di vaccinazioni antiCovid-19 sono adesso facilmente consultabili, 24 ore su 24, attraverso l’assistente virtuale Whatspp dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 23 febbraio 2021, 11:37

Uno sportello per tutte le donne che vivono situazioni di violenza o che temono di essere vessate a seguito della decisione di lasciare il proprio compagno. Iniziativa, lanciata a livello nazionale dall'onorevole di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e dall'avv.

martedì, 23 febbraio 2021, 11:36

Lo scorso anno l’Unione Comuni Garfagnana, grazie ai proventi dell’imposta di soggiorno, ha interamente rinnovato il sito istituzionale del turismo www.turismo.garfagnana.eu. Nel portale è prevista una sezione dedicata a “Dove mangiare” con l’inserimento gratuito di una pagina per ogni attività di ristorazione che intenda aderire.

sabato, 20 febbraio 2021, 17:30

Quaranta giorni di tempo per tagliare la vegetazione presente su terreni confinanti con strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) e adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per non compromettere la sicurezza dei passanti e degli automobilisti.