Neve e vento, ancora codice giallo su appennino tosco-emiliano

Altre notizie brevi

venerdì, 19 marzo 2021, 21:27

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve per le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo.

giovedì, 18 marzo 2021, 16:50

E’ online da oggi, giovedì 18 marzo, l'elenco delle farmacie, pubbliche e private, dove studenti, loro familiari, e personale scolastico, possono recarsi per effettuare gratuitamente il test antigenico rapido.

giovedì, 18 marzo 2021, 13:56

Un’accelerazione decisiva alla campagna di vaccinazione, a partire dagli over80, è quello che prevede lo sviluppo del piano vaccinale della Toscana, illustrato oggi, 18 marzo, nella sede della Giunta regionale dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, decisi a dare una spinta ulteriore alla somministrazione delle dosi,...

giovedì, 18 marzo 2021, 10:43

La Giunta regionale toscana ha approvato, su proposta dell’assessore al governo del territorio e al paesaggio, Stefano Baccelli, le linee-guida che permetteranno alle Amministrazioni locali di adeguare i loro atti di governo del territorio (dal Piano strutturale al Piano operativo) ai criteri ispiratori del Piano regionale cave.

mercoledì, 17 marzo 2021, 08:49

È disponibile da oggi, sul sito istituzionale www.inps.it, la Certificazione Unica (CU) 2021, relativa ai redditi 2020, per tutti coloro i quali hanno l’Inps come sostituto di imposta. Chi è già in possesso di PIN, anche ordinario, può scaricare e stampare la Certificazione Unica 2021 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi...

martedì, 16 marzo 2021, 17:08

Ultimi posti disponibili per il corso formativo in presenza organizzato da Fit Cisl per la preparazione al concorso pubblico lanciato da Sistema Ambiente e finalizzato alla formazione di una graduatoria all'assunzione a tempo determinato o indeterminato per addetto all'area conduzione /termini di iscrizione scaduti ieri).

sabato, 13 marzo 2021, 20:17

Ultimi due incontri del ciclo di webinar organizzato da Unione Comuni Garfagnana e Promo PA Fondazione, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca e con il patrocinio del Collegio dei Geometri e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.Le due giornate (16 e 25 marzo, ore...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:46

"Cittadini e imprese sono alle prese con una crisi economica sempre più profonda e le istituzioni, ad ogni livello, devono fare la propria parte per venire loro incontro, compresa la Provincia di Lucca. E' frutto di buonsenso la battaglia portata avanti dai gruppi del Centrodestra in Consiglio provinciale: va ridotta...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:32

La stazione di Querceta del soccorso alpino e speleologico toscano è da poco intervenuta nel gruppo del Procinto. L’allarme è scattato alle 15 grazie alla chiamata di un abitante di Stazzema. L’uomo, che non aveva più notizie da parte di un suo conoscente che vive alle pendici del gruppo del Procinto,...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:30

Il 14 marzo ricorre il 124° anniversario di fondazione della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano. Per l’occasione, sabato 13 marzo alle 16, si celebrerà la santa messa al Convento di San Francesco. Al termine verrà inaugurato un nuovo automezzo per il trasporto disabili, dedicato alla memoria del volontario...