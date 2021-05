Crisi, Acli Toscana: "Povertà problema urgente e prioritario"

Altre notizie brevi

venerdì, 30 aprile 2021, 15:35

Puntando alla condivisione di testimonianze e idee su un’economia locale in trasformazione ma che può generare lavoro, l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Lucca nel mese di maggio avvia un percorso conoscitivo tra lavoratori, categorie sociali, e filiere di ogni area: Versilia, Piana di Lucca,...

venerdì, 30 aprile 2021, 14:08

La scadenza per richiedere l'incentivo per acquisto libri e materiale didattico è il 4 giugno 2021.

giovedì, 29 aprile 2021, 13:44

L’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord nel campo dell’ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici si arricchisce di un nuovo strumento: il bilancio ambientale.

giovedì, 29 aprile 2021, 11:45

Possibili temporanei disagi per chi richiederà nei prossimi giorni la consegna, il ritiro o la riparazione degli ausili protesici distribuiti in tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. E' infatti in corso il passaggio ad un nuovo software gestionale di autorizzazione e magazzino che comporterà possibili ritardi nella elaborazione...

venerdì, 23 aprile 2021, 12:13

Si concretizza anche sul fronte comunicativo il progetto nazionale dell'UPI "Province e Comuni" di cui anche la Provincia di Lucca è partner istituzionale.

giovedì, 22 aprile 2021, 16:03

"Il settore della ristorazione è sicuramente uno dei più tartassati tra chiusure e scarsi aiuti statali. Il decreto del Governo Draghi, che ripristina la zona gialla, è molto più restrittivo rispetto a quello del precedente esecutivo.

mercoledì, 21 aprile 2021, 13:01

"Le Aree Interne, specie dopo casi di maltempo, scontano una mancanza di servizi di base inaccettabile nel ventunesimo secolo. Sono già allo studio iniziative per facilitare la permanenza o perché no il ritorno in borghi o piccole realtà abbandonate che, invece, vanno ripopolate con misure di incentivazione fiscale, con sistemi...

lunedì, 19 aprile 2021, 11:12

"Il provvedimento sulle riaperture di Draghi è, addirittura, peggiorativo rispetto a quello del precedente esecutivo Conte, visto che i ristoranti che hanno tavoli esclusivamente al chiuso potranno riaprire solo dal 1 giugno e a pranzo, quindi una vera e propria beffa.

venerdì, 16 aprile 2021, 15:31

L’igiene orale in gravidanza è un aspetto di cura che tende ad essere troppo spesso sottovalutato dalle future mamme. Eppure ha una importanza decisiva, sia per il bambino che per la donna. Mantenere una bocca sana durante i mesi di gravidanza contribuisce non solo alla qualità di vita della donna,...

giovedì, 15 aprile 2021, 15:16

Il sindaco di Barga, Caterina Campani, ha firmato l’ordinanza 34/2021 che, in deroga al periodo stagionale, consente l’accensione straordinaria degli impianti termici di riscaldamento, pubblici e privati, nel territorio comunale fino al giorno 30/04/2021.