Enti locali: online il sito web dedicato al progetto UPI "Province e Comuni"

venerdì, 23 aprile 2021, 12:13

Si concretizza anche sul fronte comunicativo il progetto nazionale dell'UPI "Province e Comuni" di cui anche la Provincia di Lucca è partner istituzionale.

Da alcuni giorni, infatti, è on line il sito del progetto https://provincecomuni.eu/ realizzato dall'Unione province d'Italia (UPI) nell'ambito del PON "Governance e capacità istituzionale" 2014 -2020 FESR- FSE.

Il portale web è lo strumento operativo e di informazione attraverso cui saranno resi noti tutti gli aggiornamenti relativi al progetto, a partire dalle iniziative nazionali e locali che saranno messe in campo. Ma soprattutto si configura come il luogo in cui si realizzerà la condivisione e lo scambio di idee, buone pratiche, esperienze e modelli organizzativi.

Il progetto "Province & Comuni" intende definire e sostenere le azioni, nonché gli interventi necessari, per promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale. Questo attraverso piani di riassetto organizzativo delle Province per la piena messa in opera del sistema di servizi a supporto dei Comuni, che garantiscano maggiore efficacia e semplificazione delle azioni dell'amministrazione locale.

L'obiettivo finale, infatti, è quello di realizzare veri e propri modelli di governance per le amministrazioni locali, che rispondano ad un'unica strategia nazionale per assicurare standard unitari nell'erogazione di servizi pubblici ai cittadini.

Per facilitare la navigazione, il sito è diviso in pagine e tematiche. Nella pagina "chi siamo" sono a disposizione gli indirizzi mail di tutto lo staff impegnato nel progetto, per favorire la comunicazione diretta, mentre attraverso la pagina "Contatti" è possibile accedere ad un format per l'invio di richieste o messaggi. Le tematiche principali del progetto sono tre: Stazione Unica Appaltante; Servizi Associati Europa; Servizi Innovazione; che sono poi suddivise in tre percorsi in modo da potere offrire per ciascuno tutte le informazioni e le news in maniera facilmente consultabile.

Al tempo stesso è previsto ampio spazio ai contributi di informazione delle Province: il sito infatti ospiterà notizie riguardanti eventi, comunicati stampa, articoli, dichiarazioni, foto, video riguardo al progetto.

Il sito rappresenta solo il primo strumento di comunicazione: a breve, infatti, saranno attivate le pagine social (Facebook, Youtube, Instagram) che completeranno il ventaglio di offerta comunicativa on line che l'UPI ha elaborato per dare massimo risalto al progetto.