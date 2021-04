Over 80, le Asl pronte a fornire supporto ai medici di medicina generale

Altre notizie brevi

giovedì, 1 aprile 2021, 13:51

Assistiamo all'ennesima presa in giro! I principi di ripartizione del fondo nazionale mettono all'angolo la montagna toscana. Invito il Presidente Giani ad alzare la voce in Conferenza Stato-Regioni assumendo posizioni più radicali a difesa della nostra montagna" tuona il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:15

C'è ancora qualche giorno per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai Comuni e Province per profili nelle categorie C e D e per dirigenti.

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:00

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.

giovedì, 25 marzo 2021, 18:44

I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, hanno partecipato, stamani, alla Commissione Aree interne convocata alla presenza di sindaci ed operatori sciistici."Abbiamo presentato le nostre proposte concrete per la montagna -fanno sapere Petrucci e Fantozzi- Intanto, la sospensione dei canoni di concessione del demanio regionale per impianti di...

mercoledì, 24 marzo 2021, 19:29

"Con il sequestro dell'ennesima cava, questa volta a Vagli Sotto, dove a quanto pare si smaltivano "fanghi illegalmente in una grotta delle Apuane". Dopo gli scandali politici ed economici che sconvolgono regolarmente la zona apuana, riteniamo che ormai la misura sia veramente colma.

mercoledì, 24 marzo 2021, 19:22

C'è più tempo per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai comuni e dalla provincia di Lucca. La data di inizio sarà infatti nella seconda decade di aprile, non più a fine marzo. Si tratta di...

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:35

Sono riaperte , da oggi mercoledì 24 marzo, le prenotazioni con il vaccino AstraZeneca per i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), forze armate e forze dell’ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché in servizio.

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:31

Si intitola "MIGR/AZIONI – Il Sai di Borgo a Mozzano si racconta" il webinar formativo che si svolgerà domani, giovedì 25 marzo, dalle 15 alle 17. A organizzarlo è la Cooperativa Odissea (consorzio Co&So), insieme al Comune di Borgo a Mozzano, rispettivamente il soggetto attuatore e l'ente titolare del Servizio di accoglienza integrata...

martedì, 23 marzo 2021, 19:45

L'assemblea toscana ha votato all'unanimità la risoluzione sulle misure di sostegno delle aree interne della Toscana, a seguito della crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia da COVID-19, già approvata dalla commissione consiliare

martedì, 23 marzo 2021, 11:46

Il gelo calato sull'Italia in questi giorni rischia mettere in ginocchio le imprese agricole della Toscana, in particolare quelle centro e della costa toscana. "Ad oggi le previsioni sono nefaste - dice Antonio Tonioni, presidente della sezione ortofrutta di Confagricoltura Toscana – sono stati colpiti soprattutto albicocchi, susini, peschi.