Petrucci-Fantozzi (FdI): "Subito un tavolo di crisi per gli ambulanti"

Altre notizie brevi

venerdì, 9 aprile 2021, 12:23

Regioni e province autonome hanno inviato la loro proposta al Governo per la modifica del decreto legge “Sostegni” riguardo ai ristori per i comprensori sciistici. Il documento è stato approvato mercoledì pomeriggio, due giorni fa. Il decreto originario del governo favoriva essenzialmente le realtà alpine con il criterio di ripartizione...

giovedì, 8 aprile 2021, 13:13

Prosegue il programma di efficientamento energetico delle sedi e degli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che punta sulla sostenibilità ambientale anche attraverso la progressiva sostituzione degli impianti luce tradizionale a favore del LED.

venerdì, 2 aprile 2021, 17:18

I medici di medicina generale potranno contare sulla collaborazione delle Asl per vaccinare gli over 80 a domicilio o presso strutture con personale di supporto, messe a disposizione dalle stesse aziende sanitarie, con l’unico comune obiettivo di immunizzare tutti i circa 320mila ultra anziani toscani, entro la metà di maggio.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:51

Assistiamo all'ennesima presa in giro! I principi di ripartizione del fondo nazionale mettono all'angolo la montagna toscana. Invito il Presidente Giani ad alzare la voce in Conferenza Stato-Regioni assumendo posizioni più radicali a difesa della nostra montagna" tuona il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:15

C'è ancora qualche giorno per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai Comuni e Province per profili nelle categorie C e D e per dirigenti.

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:00

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.

giovedì, 25 marzo 2021, 18:44

I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, hanno partecipato, stamani, alla Commissione Aree interne convocata alla presenza di sindaci ed operatori sciistici."Abbiamo presentato le nostre proposte concrete per la montagna -fanno sapere Petrucci e Fantozzi- Intanto, la sospensione dei canoni di concessione del demanio regionale per impianti di...

mercoledì, 24 marzo 2021, 19:29

"Con il sequestro dell'ennesima cava, questa volta a Vagli Sotto, dove a quanto pare si smaltivano "fanghi illegalmente in una grotta delle Apuane". Dopo gli scandali politici ed economici che sconvolgono regolarmente la zona apuana, riteniamo che ormai la misura sia veramente colma.

mercoledì, 24 marzo 2021, 19:22

C'è più tempo per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai comuni e dalla provincia di Lucca. La data di inizio sarà infatti nella seconda decade di aprile, non più a fine marzo. Si tratta di...

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:35

Sono riaperte , da oggi mercoledì 24 marzo, le prenotazioni con il vaccino AstraZeneca per i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), forze armate e forze dell’ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché in servizio.