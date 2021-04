Riaperture, Fantozzi-Martinelli (FdI): "La ristorazione solo all'aperto non basta. I sindaci taglino tasse e vincoli"

lunedì, 19 aprile 2021, 11:12

"Il provvedimento sulle riaperture di Draghi è, addirittura, peggiorativo rispetto a quello del precedente esecutivo Conte, visto che i ristoranti che hanno tavoli esclusivamente al chiuso potranno riaprire solo dal 1 giugno e a pranzo, quindi una vera e propria beffa. Così come i bar che non hanno la possibilità di avere tavoli all'aperto non possono far consumare all'interno. Non si possono fare discriminazioni all'interno della stessa categoria. In questa fase della stagione non può bastare la sola ristorazione all'aperto!" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, Vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

"In zona gialla i ristoranti all'aperto serviranno pranzo e cena ma con l'orologio alla mano, visto che permane il coprifuoco alle 22. Inoltre, se piove non lavori, e non puoi lavorare all'interno. I sindaci devono aiutare in ogni modo possibile il settore della somministrazione e ristorazione: servirà prorogare il suolo pubblico gratuito sino a fine 2021 e incrementare la mappa dei tavolini all'aperto. Fatti concreti, quindi, per un settore allo stremo" esortano Fantozzi e Martinelli.