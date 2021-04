Riaperture, Fantozzi-Torselli (FdI): "Coprifuoco assurdo, è una zona gialla con troppe limitazioni"

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 aprile 2021, 13:01

"Le Aree Interne, specie dopo casi di maltempo, scontano una mancanza di servizi di base inaccettabile nel ventunesimo secolo. Sono già allo studio iniziative per facilitare la permanenza o perché no il ritorno in borghi o piccole realtà abbandonate che, invece, vanno ripopolate con misure di incentivazione fiscale, con sistemi...

lunedì, 19 aprile 2021, 11:12

"Il provvedimento sulle riaperture di Draghi è, addirittura, peggiorativo rispetto a quello del precedente esecutivo Conte, visto che i ristoranti che hanno tavoli esclusivamente al chiuso potranno riaprire solo dal 1 giugno e a pranzo, quindi una vera e propria beffa.

venerdì, 16 aprile 2021, 15:31

L’igiene orale in gravidanza è un aspetto di cura che tende ad essere troppo spesso sottovalutato dalle future mamme. Eppure ha una importanza decisiva, sia per il bambino che per la donna. Mantenere una bocca sana durante i mesi di gravidanza contribuisce non solo alla qualità di vita della donna,...

giovedì, 15 aprile 2021, 15:16

Il sindaco di Barga, Caterina Campani, ha firmato l’ordinanza 34/2021 che, in deroga al periodo stagionale, consente l’accensione straordinaria degli impianti termici di riscaldamento, pubblici e privati, nel territorio comunale fino al giorno 30/04/2021.

venerdì, 9 aprile 2021, 17:34

"Non possiamo non ascoltare il disperato grido d'aiuto degli ambulanti toscani, dimenticati dallo Stato. Con una mozione chiediamo, perciò, alla Regione di sollecitare il Governo ad istituire un tavolo di crisi per il sostegno al settore, di escludere gli ambulanti da qualsiasi tipo di limitazione alla vendita in tutte le...

venerdì, 9 aprile 2021, 12:23

Regioni e province autonome hanno inviato la loro proposta al Governo per la modifica del decreto legge “Sostegni” riguardo ai ristori per i comprensori sciistici. Il documento è stato approvato mercoledì pomeriggio, due giorni fa. Il decreto originario del governo favoriva essenzialmente le realtà alpine con il criterio di ripartizione...

giovedì, 8 aprile 2021, 13:13

Prosegue il programma di efficientamento energetico delle sedi e degli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che punta sulla sostenibilità ambientale anche attraverso la progressiva sostituzione degli impianti luce tradizionale a favore del LED.

venerdì, 2 aprile 2021, 17:18

I medici di medicina generale potranno contare sulla collaborazione delle Asl per vaccinare gli over 80 a domicilio o presso strutture con personale di supporto, messe a disposizione dalle stesse aziende sanitarie, con l’unico comune obiettivo di immunizzare tutti i circa 320mila ultra anziani toscani, entro la metà di maggio.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:51

Assistiamo all'ennesima presa in giro! I principi di ripartizione del fondo nazionale mettono all'angolo la montagna toscana. Invito il Presidente Giani ad alzare la voce in Conferenza Stato-Regioni assumendo posizioni più radicali a difesa della nostra montagna" tuona il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci.

giovedì, 1 aprile 2021, 13:15

C'è ancora qualche giorno per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai Comuni e Province per profili nelle categorie C e D e per dirigenti.