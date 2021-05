Domenica 30 maggio l'iniziativa “Puliamo Castelnuovo"

martedì, 25 maggio 2021, 15:36

Si terrà domenica 30 maggio l'iniziativa “Puliamo Castelnuovo 2021” organizzata dalla Consulta dei giovani di Castelnuovo di Garfagnana e dall'amministrazione comunale. “L'obiettivo è quello di istituire giornate dedicate alla pulizia del territorio sensibilizzando sulla tematica ambientale” – commenta l’Assessore Alessandro Pedreschi - “col fine di far adottare diverse zone del paese alle associazioni del territorio.”

Il ritrovo per le associazioni aderenti e i singoli cittadini che decideranno di partecipare Domenica 30 maggio è fissato dalle ore 8 alle ore 10 nel piazzale degli impianti sportivi.

Il gazebo nel piazzale degli impianti sportivi sarà il punto di riferimento per la giornata.

Lì avverrà la consegna di sacchi, guanti e altri materiali necessari per la pulizia concessi dagli sponsor GEA, società che gestisce la raccolta dei rifiuti, e Townforyou.

Prima di partire, le associazioni e le persone presenti all'iniziativa verranno suddivise nelle varie zone di Castelnuovo. Si consiglia di indossare una casacca catarifrangente.

“Mi congratulo per la partecipazione della Consulta dei Giovani come motore di questa iniziativa riproposta dopo alcuni anni dalla prima edizione” – asserisce l’Assessore delegato alle Politiche Giovanili Chiara Bechelli – “Gli argomenti sull’ambiente sono una priorità per la Consulta, tanto che questi sono all’interno delle loro linee programmatiche. Complimenti a tutti quanti, mi auguro che ci possa essere una numerosa affluenza.”

Le zone individuate per la pulizia sono: impianti sportivi, stazione ferroviaria e Santa Lucia, complesso scolastico delle scuole superiori, parco Boschi e parco Dronero.

Per partecipare basterà presentarsi direttamente domenica mattina nel piazzale degli impianti sportivi o prenotandosi tramite mail: cultura@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it