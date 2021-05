Fai Cisl Toscana su giornata sicurezza sul lavoro

venerdì, 21 maggio 2021, 14:06

Partecipata assemblea all'azienda Fratelli Polli spa di Monsummano Terme in occasione della Giornata Nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che in questo momento, con i fatti avvenuti, assume un valore aggiunto.



"Dobbiamo fermare le stragi - è il monito di Fai Cisl Toscana rilanciato dal segretario generale del comparto, Amedeo Sabato -. E' necessario e urgente un patto per la salute e la sicurezza che si basi sulla regolarità del piano contrattuale, legalità, rispetto e centralità della persona e adeguata organizzazione del lavoro, retribuzioni dignitosi".



Ecco i punti cardine del programma Fai Cisl Toscana: " Qualificazione delle imprese partendo dal modello della patente a punti per determinare un accesso delle stesse al mercato del lavoro e alle gare di appalto nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. Inoltre è fondamentale la contrattazione nazionale e decentrata, la formazione, la rappresentanza contrattuale e tecnica in ogni contesto lavorativo, ispezioni sul lavoro, e, non ultimo, innovazione e ammodernamento delle tecnologie e Dpi, aumentando gli investimenti a favore della tutela della salute e sicurezza favorendo, in primis, l'accesso a tutte le realtà lavorative ai finanziamenti Inail mirati a consentire innovazione e ammodernamento. Infine sulla scuola: la nostra proposta è di inserire e potenziare nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, la materia della salute e sicurezza sul lavoro, a partire dalle scuole superiori, non limitando l'insegnamento solo agli indirizzi tecnici e al rischio specifico, ma anche sugli elementi dell'organizzazione del lavoro per comprendere tutti gli aspetti che possono incidere sull'integrità psico-fisica. Il valore della vita umana, propria e altrui, deve essere salvaguardato anche durante il lavoro. Sono rischi sia gli infortuni che le malattie professionali".