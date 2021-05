Massarosa, cordoglio per la scomparsa di Nedo Poli

mercoledì, 19 maggio 2021, 16:55

Cordoglio da parte del sindaco Alberto Coluccini per la scomparsa di Nedo Poli, già sindaco di Coreglia, consigliere regionale, deputato e senatore.

“Una figura di riferimento per tutti i moderati – commenta il sindaco Alberto Coluccini – un amministratore di grande esperienza ed umanità, molto vicino anche ai nostri territori le cui istanze ha saputo interpretare e rappresentare nel suo impegno in Regione ed in Parlamento. Ho avuto modo di conoscerlo quando era onorevole ed è sempre stato a disposizione, una persona sempre disponibile oltre che davvero umana. La politica toscana perde un uomo di grande spessore e valore, il cui insegnamento però continuerà a rappresentare un motivo di crescita e confronto per chi come me è chiamato ad un impegno quotidiano per la propria comunità. Voglio dimostrare tutta la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di una vita”.