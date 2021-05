Passeggiate storiche a Bagni di Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 28 maggio 2021, 14:37

In vista del nuovo concorso per Oss (operatore socio sanitario) della Regione Cisl Fp Formazione organizza un corso di preparazione sulle materie che saranno proposte nelle prove selettive. In particolare il corso verterà su cinque macro aree: assistenza di base e caregiver, legislazione e organizzazione sanitaria e legislativa, igiene e...

martedì, 25 maggio 2021, 15:36

Si terrà domenica 30 maggio l'iniziativa “Puliamo Castelnuovo 2021” organizzata dalla Consulta dei giovani di Castelnuovo di Garfagnana e dall'amministrazione comunale. “L'obiettivo è quello di istituire giornate dedicate alla pulizia del territorio sensibilizzando sulla tematica ambientale” – commenta l’Assessore Alessandro Pedreschi - “col fine di far adottare diverse zone del...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:44

Lo ha già annunciato nei giorni scorsi la Regione: sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. La decisione, formalizzata con l'ordinanza numero 52 del 19 maggio scorso, riapre le case di riposo a parenti e amici, indicando al contempo le modalità da seguire per garantire la necessaria...

venerdì, 21 maggio 2021, 16:42

Ascit si attiva con la ripresa degli sportelli al pubblico e dei punti di consegna di materiale: sono questi i servizi di nuovo utilizzabili dagli utenti di Ascit, sospesi in parte durante il lockdown, sebbene con modalità in linea alle norme sul distanziamento sociale e con l’adozione di misure di...

venerdì, 21 maggio 2021, 15:55

A causa di una variazione nella programmazione da parte della rete RTV38, l’aggiornamento dell’uscita domenicale delle prossime puntate, ore 13.30 (con replica ogni sabato successivo ore 9:45):

venerdì, 21 maggio 2021, 14:06

Partecipata assemblea all'azienda Fratelli Polli spa di Monsummano Terme in occasione della Giornata Nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che in questo momento, con i fatti avvenuti, assume un valore aggiunto. "Dobbiamo fermare le stragi - è il monito di Fai Cisl Toscana rilanciato dal segretario generale del comparto,...

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:12

“Vorrei esprimere il mio cordoglio personale e quelle di tutto il Consiglio regionale alla moglie, alla figlia e all’UDC per la scomparsa di Nedo Lorenzo Poli, già sindaco di Coreglia (Lu), senatore e deputato. Nella sua attività di amministratore locale e di rappresentante in Parlamento ha sempre saputo tenere saldo il...

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:37

Confartigianato Trasporti e le altre Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di logistica, trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 dicembre 2019, che avrà una durata di 4 anni e 3 mesi.

mercoledì, 19 maggio 2021, 16:55

Cordoglio da parte del sindaco Alberto Coluccini per la scomparsa di Nedo Poli, già sindaco di Coreglia, consigliere regionale, deputato e senatore.

lunedì, 3 maggio 2021, 12:37

L’Unione Comuni Garfagnana, così come già provveduto tramite i mezzi istituzionali, porta a conoscenza che, a seguito dell’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) da parte dei 14 Comuni che la costituiscono - Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, ...