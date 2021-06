Fantozzi (FdI): "Una vittoria del mondo della disabilità. I parchi inclusivi sono un segno di civiltà"

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:08

"E' una vittoria del mondo della disabilità, non una vittoria di parte ma di tutti, che prende spunto dal riconoscimento del lavoro già fatto in Toscana". Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, la cui mozione per la realizzazione dei parchi giochi inclusivi è stata approvata dal Consiglio regionale.

"L'articolo 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, emanata dall'Onu il 20 novembre 1989, sancisce il diritto al gioco e richiama tutti gli adulti ad adoperarsi perché sia soddisfatto. E' attraverso il gioco che passa la comunicazione più profonda tra adulti e bambini. Giocare non è solo un diritto, non è solo formativo, non è solo stimolante, ma è anche la garanzia per un bambino di svolgere una vita normale, al contrario di tanti bambini che nel mondo sono sfruttati lavorativamente o subiscono abusi di ogni genere o sono costretti a convivere con guerre e carestie. Il gioco può anche abbattere barriere, come quelle che ancora ostacolano la piena integrazione delle persone disabili nella società -spiega Fantozzi- Per questo abbiamo presentato un atto per diffondere anche in Toscana quello che è già realtà in altre regioni, i parchi giochi inclusivi. Lo abbiamo fatto anche per far capire che la persona disabile è una risorsa e non un problema. Un impegno preso e mantenuto dal gruppo regionale di Fratelli d'Italia".

"Il provvedimento, molto atteso dal mondo che individua nell'integrazione fra bambini con possibilità diverse una priorità, chiede alla Regione di operare di concerto con gli enti locali per individuare aree in cui costituire dei parchi giochi dotate di strutture adatte e giochi inclusivi per i bambini con abilità diverse" sottolinea Fantozzi.