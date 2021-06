La rata costante di Gaia soddisfa gli utenti

giovedì, 24 giugno 2021, 16:22

Si dicono soddisfatti gli utenti che hanno attivato la Bolletta dell'acqua a Rata Costante di GAIA, assegnando alte votazioni alla nuova formula di pagamento lanciata dal Gestore idrico lo scorso dicembre. I dati sono raccolti da GAIA S.p.A. nell'ambito di un sondaggio per il monitoraggio continuativo della qualità del servizio offerto, che si concentra sugli utilizzatori effettivi con l'obiettivo raccogliere opinioni, migliorare eventuali criticità e potenziare i punti forti del servizio.



"Quando, come Consiglio di Amministrazione, abbiamo chiesto all'Area Servizi all'Utenza di pensare ad una alternativa alla bolletta trimestrale, il nostro obiettivo era trovare delle soluzioni in grado di alleggerire i pagamenti soprattutto per le famiglie con maggiori difficoltà economiche, immaginando che dei pagamenti più diluiti nel tempo e una bolletta fissa, invece che variabile, potesse consentire di organizzare meglio il budget di spesa di molti utenti. Pur muovendoci in un contesto regolato, che consente poche manovre sulla tariffa, l'idea della rata costante, gratuita, sottoscrivibile in qualsiasi momento e di libera adesione, risulta valida e i sondaggi live che conduciamo su chi aderisce al servizio ci confermano questo dato." ha dichiarato il presidente di GAIA S.p.A., Vincenzo Colle.



Il gradimento espresso da chi ha aderito alla formula è alto: per oltre il 94% il servizio corrisponde alle aspettative; il 94% degli intervistati consiglierebbe la Bolletta a rata costante ad amici e parenti, mentre più del 95% pensa che la continuerà a utilizzare in futuro. Voto 9 per la velocità di attivazione del servizio, che avviene on line tramite sito web, dove si può anche semplicemente effettuare una simulazione per conoscere l'importo della propria rata mensile senza necessariamente aderire. Chiara risulta anche l'informazione ricevuta: il 77% degli intervistati non necessita di ulteriori chiarimenti dopo quelli ricevuti, infatti in caso di contatto da parte dell'utente e previo consenso, Gaia provvede a richiamarlo per dare tutte le indicazioni in merito e chiarire ogni dubbio.

Cos'è la BOLLETTA A RATA COSTANTE - Come dice il nome stesso, la Bolletta a rata costante consente di ricevere una bolletta fissa, divisa su 12 mesi e calcolata sulla base del consumo annuo dell'utente. Eventuali conguagli tra quanto pagato e quanto effettivamente consumato saranno conteggiati nella spesa dell'anno successivo e ridivisi su 12 mesi, mentre agevolazioni o bonus sono validi fin dalla bolletta successiva. Destinatari del servizio sono tutte le tipologie di utenza, che possono scegliere liberamente di aderire all'iniziativa, previa attivazione di addebito automatico della bolletta su conto corrente (postale o bancario) e attivazione dell'invio della bolletta tramite e-mail (bolletta elettronica). Il servizio è sottoscrivibile, senza dover attivare domiciliazione bancaria e bolletta elettronica, per le utenze che usufruiscono di Bonus Sociale Idrico o Bonus Idrico Integrativo.

Per maggiori informazioni sulla Bolletta a rata costante o su altri servizi, si ricorda il sito web istituzionale www.gaia-spa.it, e il numero verde (gratuito da telefoni fissi e mobili) per la consulenza utenti 800-223377.