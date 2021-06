'Nessun luogo è lontano': mercoledì si parla della situazione del Brasile

Altre notizie brevi

domenica, 13 giugno 2021, 12:40

Alleanze e collaborazioni necessarie per affrontare efficacemente le sfide della conservazione della natura dell'oggi e del futuro saranno presentate e condivise dal parco con la cittadinanza in occasione della seconda tappa per il 20ennale del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.La portata delle minacce all'ambiente in cui viviamo, dal cui stato dipende...

venerdì, 11 giugno 2021, 16:40

Sabato 12 giugno, alle 16, nella chiesa del convento francescano di Borgo a Mozzano, in occasione della festa di S. Antonio da Padova, sarà celebrata una Santa Messa con la presenza del lucchese Fra Mario Panconi dell’Ordine dei Frati Minori.Al convento del Borgo, oggi sede di una conosciuta ed apprezzata...

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:01

La ASL Toscana nord ovest ha pubblicato un avviso rivolto alle Associazioni di Volontariato e alle organizzazioni del Terzo Settore per reclutare volontari da destinare all’accoglienza della cittadinanza agli hub vaccinali e regolare i flussi della numerosa utenza.

mercoledì, 9 giugno 2021, 15:29

Il Gestore idrico GAIA S.p.A. augura "buone vacanze" a tutti gli studenti e dà appuntamento a settembre per nuovi progetti sull'ambiente e sull'acqua. "Quest'anno a causa del Covid abbiamo svolto le lezioni in classe in modalità a distanza e non ci è stato possibile organizzare visite agli impianti per evitare assembramenti.

mercoledì, 9 giugno 2021, 12:35

Giovedì 10 giugno, a partire dalle 18, si terrà l'incontro online e gratuito 'Israele-Palestina': una tregua senza pace', che rientra nel ciclo di incontri 'Nessun luogo è lontano', nell'ambito del quale vengono analizzate le conseguenze della pandemia da Covid-19 in alcune zone del pianeta, cercando di comprendere come sarà la...

martedì, 8 giugno 2021, 13:01

Sarà presentato il 9 giugno alle 17 nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale (in diretta streaming sulle pagine facebook della Provincia e della Caritas Diocesana) il Distretto di economia civile della provincia che, al suo interno, vede coinvolte istituzioni ed enti del terzo settore e del mondo produttivo provinciale.

lunedì, 7 giugno 2021, 14:15

Mercoledì 9 giugno alle ore 17,00 si terrà il 6° e ultimo incontro del percorso informativo e partecipativo del Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane.

lunedì, 7 giugno 2021, 14:13

C'è tempo fino a sabato prossimo, 12 giugno, per poter presentare domanda di tirocinio annuale negli uffici della Provincia di Lucca. Lo ricorda la stessa amministrazione provinciale che a maggio ha aperto i bandi per 5 percorsi di tirocini non curriculari rivolti ai giovani laureati del territorio tra i 18 e i 35 anni di età.

martedì, 1 giugno 2021, 08:17

In occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano celebra la ricorrenza con un concerto che si terrà martedì 1° giugno alle 21 nel capoluogo, in piazza Garibaldi. Interverranno il Corpo Musicale “Verdi” di Corsagna, il complesso bandistico paesano di Valdottavo, e la Merciful Band della Misericordia...

venerdì, 28 maggio 2021, 14:37

In vista del nuovo concorso per Oss (operatore socio sanitario) della Regione Cisl Fp Formazione organizza un corso di preparazione sulle materie che saranno proposte nelle prove selettive. In particolare il corso verterà su cinque macro aree: assistenza di base e caregiver, legislazione e organizzazione sanitaria e legislativa, igiene e...