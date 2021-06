Piano integrato del Parco: ultimo incontro del percorso informativo e partecipativo

Altre notizie brevi

lunedì, 7 giugno 2021, 14:13

C'è tempo fino a sabato prossimo, 12 giugno, per poter presentare domanda di tirocinio annuale negli uffici della Provincia di Lucca. Lo ricorda la stessa amministrazione provinciale che a maggio ha aperto i bandi per 5 percorsi di tirocini non curriculari rivolti ai giovani laureati del territorio tra i 18 e i 35 anni di età.

martedì, 1 giugno 2021, 08:17

In occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano celebra la ricorrenza con un concerto che si terrà martedì 1° giugno alle 21 nel capoluogo, in piazza Garibaldi. Interverranno il Corpo Musicale “Verdi” di Corsagna, il complesso bandistico paesano di Valdottavo, e la Merciful Band della Misericordia...

venerdì, 28 maggio 2021, 14:37

In vista del nuovo concorso per Oss (operatore socio sanitario) della Regione Cisl Fp Formazione organizza un corso di preparazione sulle materie che saranno proposte nelle prove selettive. In particolare il corso verterà su cinque macro aree: assistenza di base e caregiver, legislazione e organizzazione sanitaria e legislativa, igiene e...

giovedì, 27 maggio 2021, 11:30

Domenica 30 maggio avrà luogo la prova generale delle passeggiate storiche a Bagni di Lucca, organizzate dalla Fiorenzo Consulting in collaborazione con l'albergo La Corona di Ponte a Serraglio. Si parte alle 17 dall'Albergo la Corona, la passeggiata durerà circa due ore.

martedì, 25 maggio 2021, 15:36

Si terrà domenica 30 maggio l'iniziativa “Puliamo Castelnuovo 2021” organizzata dalla Consulta dei giovani di Castelnuovo di Garfagnana e dall'amministrazione comunale. “L'obiettivo è quello di istituire giornate dedicate alla pulizia del territorio sensibilizzando sulla tematica ambientale” – commenta l’Assessore Alessandro Pedreschi - “col fine di far adottare diverse zone del...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:44

Lo ha già annunciato nei giorni scorsi la Regione: sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. La decisione, formalizzata con l'ordinanza numero 52 del 19 maggio scorso, riapre le case di riposo a parenti e amici, indicando al contempo le modalità da seguire per garantire la necessaria...

venerdì, 21 maggio 2021, 16:42

Ascit si attiva con la ripresa degli sportelli al pubblico e dei punti di consegna di materiale: sono questi i servizi di nuovo utilizzabili dagli utenti di Ascit, sospesi in parte durante il lockdown, sebbene con modalità in linea alle norme sul distanziamento sociale e con l’adozione di misure di...

venerdì, 21 maggio 2021, 15:55

A causa di una variazione nella programmazione da parte della rete RTV38, l’aggiornamento dell’uscita domenicale delle prossime puntate, ore 13.30 (con replica ogni sabato successivo ore 9:45):

venerdì, 21 maggio 2021, 14:06

Partecipata assemblea all'azienda Fratelli Polli spa di Monsummano Terme in occasione della Giornata Nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che in questo momento, con i fatti avvenuti, assume un valore aggiunto. "Dobbiamo fermare le stragi - è il monito di Fai Cisl Toscana rilanciato dal segretario generale del comparto,...

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:12

“Vorrei esprimere il mio cordoglio personale e quelle di tutto il Consiglio regionale alla moglie, alla figlia e all’UDC per la scomparsa di Nedo Lorenzo Poli, già sindaco di Coreglia (Lu), senatore e deputato. Nella sua attività di amministratore locale e di rappresentante in Parlamento ha sempre saputo tenere saldo il...