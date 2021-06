Secondo appuntamento con la comunicazione aumentativa e alternativa

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:11

Venerdì 2 luglio, alle 16:30, si svolgerà il secondo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa', il progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca ed è finanziato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Prosegue, quindi, il percorso formativo e informativo rivolto a tutti coloro che hanno a che fare con persone che presentano difficoltà in questo ambito: famiglie, docenti di scuole primarie e secondarie; educatori professionali; pediatri, operatori socio-sanitari, psicologi, operatori di unità operative di neuropsichiatrica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei centri riabilitativi; operatori dei servizi educativi per minori e famiglie e per l'immigrazione, ma anche grafici, librai, bibliotecari, illustratori e molto altro.

In particolare, in questo incontro Laura Bernasconi parlerà degli inbook, che rappresentano qualcosa da leggere nei servizi, ma anche a casa e a scuola, spiegando cosa accade durante la lettura e come scegliere titoli, argomenti e complessità anche a seconda della platea che si ha di fronte. Sarà anche affrontato un altro importante tema e, cioè, come leggere gli inbook.

Sempre Bernasconi, assieme ad Antonio Bianchi, affronterà il tema degli inbook a scuola, mentre l'incontro sarà concluso da Silvia D'Ambrosio che proporrà un modello di struttura per gli incontri di lettura degli inbook.

Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a biblioteche@provincia.lucca.it o telefonare allo 0583/417946.