Biblioteca Bagni di Lucca: nuovo orario

martedì, 13 luglio 2021, 20:17

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne comunica il nuovo orario del Servizio Biblioteca a decorrere da lunedì 19 luglio:

Lunedì 9/13 - 15/18

Martedì 9/13 Back Office

Martedì 15/18

Mercoledì 9/13 - 15/18

Giovedì 15/19 Back Office

Venerdì 9/13 - 15/18

Sabato 9/13

Si fa presente che ancora non è consentito l'accesso agli scaffali per la scelta di libri e che il prestito e la restituzione avverrà secondo i criteri fino ad oggi seguiti.



Da Lunedì 19 riaprirà anche la Sala Studio dove saranno ammessi non più di tre utenti per volta sia al mattino che al pomeriggio. L'accesso dovrà essere prenotato telefonicamente al numero 0583-87619.



E' d'obbligo la registrazione su apposito registro, l'uso della mascherina e la sanificazione delle mani.