Codice giallo per vento nelle zone meridionali e appenniniche

Altre notizie brevi

giovedì, 22 luglio 2021, 16:14

E’ indetta una selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo dei Rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2021 ed altre eventuali successive indagini statistiche previste dal PSN, presso l’Ufficio di Statistica Associato – Ufficio Comunale di Censimento in forma associata dell’Unione Comuni Garfagnana.

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:21

"È necessario attivarsi urgentemente per garantire la presenza dei medici nei presidi ospedalieri periferici e montani. A tal proposito Fratelli d'Italia, come annunciato nelle scorse settimane, presenterà, in occasione dell'assemblea pubblica di Volterra, le proprie proposte a favore dei medici di medicina generale ed ospedalieri disponibili ad esercitare nelle strutture...

sabato, 17 luglio 2021, 14:08

Dieci nuovi ingressi a Sistema Ambiente: mercoledì 21, infatti, entreranno in servizio 10 nuovi operatori ecologici, già conoscitori delle procedure e modalità di gestione operativa del servizio.

venerdì, 16 luglio 2021, 08:57

E' stato costituito il nuovo comitato Possibile "LuMaCa". "Il nome - spiega il comitato - non è soltanto un gioco di parole che combina le prime sillabe dei territori di Lucca e Massa Carrara in cui saremo nuovamente attive e attivi: la lumaca è da sempre simbolo di lentezza, una...

martedì, 13 luglio 2021, 20:17

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne comunica il nuovo orario del Servizio Biblioteca a decorrere da lunedì 19 luglio:

martedì, 13 luglio 2021, 19:50

Prosegue l’attenzione per i temporali forti su quasi tutta la Toscana fino alla mezzanotte di oggi 13 luglio, mentre la vigilanza per mareggiate e vento sulla costa centrale e settentrionale e le isole viene estesa anche a domani 14 luglio.

lunedì, 12 luglio 2021, 15:43

Appuntamento numero 37 di VIVI Pescaglia, la video rubrica settimanale dell'amministrazione comunale. Nell'occasione del 37° anniversario della morte di Fabrizio Bianchi, medaglia d'oro al valor civile per aver sacrificato la propria vita salvando una famiglia dalle acque del fiume Magra, il sindaco Andrea Bonfanti presenta il Gruppo Donatori di Sangue...

lunedì, 12 luglio 2021, 15:25

Una rapida perturbazione con temporali anche forti è in arrivo su tutta la Toscana a partire dalle 8 di martedì 13 luglio fino a mezzanotte. Nella stessa giornata, in serata, a partire dalle 20 fino a mezzanotte è previsto mare agitato su tutto l’Arcipelago a nord dell’isola d’Elba e lungo...

venerdì, 2 luglio 2021, 13:01

Terzo e ultimo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla ‘Comunicazione Aumentativa e Alternativa’: il 5 luglio, a partire dalle 16:30, si parlerà di questo progetto, che vuole far conoscere la comunicazione aumentativa e alternativa e gli inbook, che, ad oggi, sono uno dei metodi per compensare la...

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:11

Venerdì 2 luglio, alle 16:30, si svolgerà il secondo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa', il progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca ed è finanziato con il contributo...