Costituito il comitato Possibile "LuMaCa"

venerdì, 16 luglio 2021, 08:57

E' stato costituito il nuovo comitato Possibile "LuMaCa". "Il nome - spiega il comitato - non è soltanto un gioco di parole che combina le prime sillabe dei territori di Lucca e Massa Carrara in cui saremo nuovamente attive e attivi: la lumaca è da sempre simbolo di lentezza, una qualità spesso sottovalutata, ma che deve diventare virtù centrale nell'agire politico di oggi, proprio come ci ha sempre ricordato Alexander Langer al motto di "più lentamente, più profondamente, più dolcemente". Il partito, fondato nel 2015 da Giuseppe Civati e oggi guidato dalla Segretaria Beatrice Brignone rieletta per il secondo mandato consecutivo lo scorso mese, sarà da oggi presente sul territorio delle due province per portare avanti le istanze che da sempre hanno mosso l'attività politico di questo gruppo: diritti sociali e civili, transfemminismo, ambiente, lavoro, laicità e molto altro, nel nome della piena uguaglianza e della ricchezza della diversità".