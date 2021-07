Gaia: il bonus idrico scadrà il 31 luglio 2021

mercoledì, 28 luglio 2021, 15:42

GAIA S.p.A. informa che il bonus idrico integrativo scadrà in data 31 luglio 2021.

Come dice la parola stessa, il Bonus Idrico Integrativo “integra” il beneficio in bolletta previsto dal Bonus Sociale idrico istituito dall’Autorità nazionale concedendo ulteriori sgravi in bolletta. La domanda per accedere al Bonus, per tutti gli ISEE da € 8.265,00 a 16.000,00 (limite che sale a € 20.000 se in presenza di nuclei familiari con più di 3 figli a carico) va presentata direttamente a GAIA S.p.A.



Per fare domanda basta compilare e firmare l’apposito modulo a cui va allegato l'ISEE e un documento di identità, e consegnarlo a GAIA, in alternativa può richiedere maggiori informazioni al numero verde 800-223377 gratuito da fissi e mobili. Si può prendere visione dei requisiti richiesti e dei termini per la presentazione delle domande al Bonus idrico Integrativo leggendo il regolamento. Per fare richiesta per il Bonus Idrico Integrativo, attraverso uno specifico modulo. Questo modulo, opportunamente compilato, va presentato a GAIA.



Ti ricordiamo che se il tuo limite ISEE è sotto la soglie di € 8.265,00 hai diritto a tutti i Bonus senza la necessità di presentare alcuna domanda.



Tutta la modulistica è reperibile al seguente link : https://www.gaia-spa.it/index.php/2014-07-08-09-31-56/bonus-idrico-integrativo