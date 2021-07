'La biblioteca a casa, la casa in biblioteca': ultimo appuntamento

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:11

Venerdì 2 luglio, alle 16:30, si svolgerà il secondo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa', il progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca ed è finanziato con il contributo...

lunedì, 28 giugno 2021, 16:47

"La ventilata proroga degli ammortizzatori sociali covid e, parallelamente, del blocco dei licenziamenti nel tessile, nell'abbigliamento e nel calzaturiero va salutata come un provvedimento ispirato al buonsenso. Non tutti i settori sono stati colpiti dagli effetti della pandemia nella stessa misura, né di intensità né di durata.

venerdì, 25 giugno 2021, 12:41

Inizia lunedì 28 giugno alle 16:30 un ciclo di tre incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa' e, in particolare, agli inbook, che rientrano nell'ambito del progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca...

giovedì, 24 giugno 2021, 16:22

Si dicono soddisfatti gli utenti che hanno attivato la Bolletta dell'acqua a Rata Costante di GAIA, assegnando alte votazioni alla nuova formula di pagamento lanciata dal Gestore idrico lo scorso dicembre. I dati sono raccolti da GAIA S.p.A.

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:08

"E' una vittoria del mondo della disabilità, non una vittoria di parte ma di tutti, che prende spunto dal riconoscimento del lavoro già fatto in Toscana". Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, la cui mozione per la realizzazione dei parchi giochi inclusivi è stata approvata dal...

martedì, 22 giugno 2021, 18:29

"Basta con le ricostruzioni da salotto che non corrispondono alla realtà della montagna. Il vero ambientalismo è prendersi cura dell'ambiente e i boscaioli, le aziende di selvicoltura, sono i migliori custodi delle nostre foreste e del nostro territorio.

venerdì, 18 giugno 2021, 16:08

L’Azienda USL Toscana nord ovest chiarisce quali sono le modalità per la vaccinazione degli “under 18”.

giovedì, 17 giugno 2021, 11:03

La provincia, con un provvedimento a firma del presidente Luca Menesini, ha approvato nei giorni scorsi, il Piano di Performance e Piano di Gestione 2021/2023 e, contestualmente, il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), studiato per promuovere il benessere e la qualità della vita dei dipendenti, dando omogeneità organizzativa.

martedì, 15 giugno 2021, 10:42

Il Brasile è il protagonista del terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri 'Nessun luogo è lontano', organizzato dalla Provincia e dal Centro cooperazione missionaria della Diocesi di Lucca, in collaborazione con i comuni di Lucca e Capannori, in programma mercoledì 16 giugno alle 17:30.

domenica, 13 giugno 2021, 12:40

Alleanze e collaborazioni necessarie per affrontare efficacemente le sfide della conservazione della natura dell'oggi e del futuro saranno presentate e condivise dal parco con la cittadinanza in occasione della seconda tappa per il 20ennale del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.La portata delle minacce all'ambiente in cui viviamo, dal cui stato dipende...