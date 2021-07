Selezione albo dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione

giovedì, 22 luglio 2021, 16:14

E’ indetta una selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo dei Rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2021 ed altre eventuali successive indagini statistiche previste dal PSN, presso l’Ufficio di Statistica Associato – Ufficio Comunale di Censimento in forma associata dell’Unione Comuni Garfagnana.

Le persone interessate a svolgere l’incarico di cui sopra possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria che avverrà per soli titoli secondo i criteri espressi nel bando.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti: avere età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di scuola superiore o titolo di studio equiparato; saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; avere il godimento dei diritti civili e politici; cittadinanza italiana (salvo cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001);

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Garfagnana, via Vittorio Emanuele II, n. 9– 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU), entro e non oltre il giorno 03/08/2021 attenendosi alle seguenti modalità: consegna a mano in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo dell'Unione Comuni Garfagnana, via Vittorio Emanuele n. 9 a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) negli orari di apertura al pubblico (Dal Lunedì al Venerdì 8.45 – 13.00, Giovedì 15.30-17.00) - tramite PEC all’indirizzo ucgarfagnana@postacert.toscana.it per coloro che sono in possesso di una casella di posta elettronica certificata personale - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (racc. a/r) all’indirizzo: “Unione Comuni Garfagnana via Vittorio Emanuele II, n. 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)”

Per il corrente anno, per lo svolgimento delle attività del Censimento Permanente della Popolazione nei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Villa Collemandina e Fosciandora e sarà attinto dalla graduatoria un numero massimo di 22 (ventidue) rilevatori, fatte salve ulteriori unità legate all’andamento delle operazioni censuarie e comunicate formalmente dall’U.C.C. in forma associata. Si attingerà dalla graduatoria anche per le successive attività censuarie per gli altri Comuni e fino al 2023, al momento in cui saranno comunicate da Istat. L’Albo dei rilevatori potrà essere utilizzato per altre indagini promosse dall’Unione dei Comuni per conto dell’Istat e previste del PSN.

Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed eventuali ulteriori comunicazioni sono pubblicati all’Albo Pretorio online dell’Unione Comuni Garfagnana e sul sito internet www.http://ucgarfagnana.lu.it – sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

Per informazioni relative al concorso gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. “Risorse Umane” dell’Unione Comuni Garfagnana, via Vittorio Emanuele 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) – tel. 0583 644915.