Temporali e mareggiate in arrivo in Toscana

venerdì, 16 luglio 2021, 08:57

E' stato costituito il nuovo comitato Possibile "LuMaCa". "Il nome - spiega il comitato - non è soltanto un gioco di parole che combina le prime sillabe dei territori di Lucca e Massa Carrara in cui saremo nuovamente attive e attivi: la lumaca è da sempre simbolo di lentezza, una...

martedì, 13 luglio 2021, 20:17

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne comunica il nuovo orario del Servizio Biblioteca a decorrere da lunedì 19 luglio:

martedì, 13 luglio 2021, 19:50

Prosegue l’attenzione per i temporali forti su quasi tutta la Toscana fino alla mezzanotte di oggi 13 luglio, mentre la vigilanza per mareggiate e vento sulla costa centrale e settentrionale e le isole viene estesa anche a domani 14 luglio.

lunedì, 12 luglio 2021, 15:43

Appuntamento numero 37 di VIVI Pescaglia, la video rubrica settimanale dell'amministrazione comunale. Nell'occasione del 37° anniversario della morte di Fabrizio Bianchi, medaglia d'oro al valor civile per aver sacrificato la propria vita salvando una famiglia dalle acque del fiume Magra, il sindaco Andrea Bonfanti presenta il Gruppo Donatori di Sangue...

venerdì, 2 luglio 2021, 13:01

Terzo e ultimo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla ‘Comunicazione Aumentativa e Alternativa’: il 5 luglio, a partire dalle 16:30, si parlerà di questo progetto, che vuole far conoscere la comunicazione aumentativa e alternativa e gli inbook, che, ad oggi, sono uno dei metodi per compensare la...

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:11

Venerdì 2 luglio, alle 16:30, si svolgerà il secondo appuntamento con gli incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa', il progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca ed è finanziato con il contributo...

lunedì, 28 giugno 2021, 16:47

"La ventilata proroga degli ammortizzatori sociali covid e, parallelamente, del blocco dei licenziamenti nel tessile, nell'abbigliamento e nel calzaturiero va salutata come un provvedimento ispirato al buonsenso. Non tutti i settori sono stati colpiti dagli effetti della pandemia nella stessa misura, né di intensità né di durata.

venerdì, 25 giugno 2021, 12:41

Inizia lunedì 28 giugno alle 16:30 un ciclo di tre incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla 'Comunicazione Aumentativa e Alternativa' e, in particolare, agli inbook, che rientrano nell'ambito del progetto 'La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca' che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca...

giovedì, 24 giugno 2021, 16:22

Si dicono soddisfatti gli utenti che hanno attivato la Bolletta dell'acqua a Rata Costante di GAIA, assegnando alte votazioni alla nuova formula di pagamento lanciata dal Gestore idrico lo scorso dicembre. I dati sono raccolti da GAIA S.p.A.

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:08

"E' una vittoria del mondo della disabilità, non una vittoria di parte ma di tutti, che prende spunto dal riconoscimento del lavoro già fatto in Toscana". Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, la cui mozione per la realizzazione dei parchi giochi inclusivi è stata approvata dal...