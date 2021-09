Il Parco nazionale dell’Appennino critico verso la gestione degli Usi Civici di Febbio

Altre notizie brevi

lunedì, 30 agosto 2021, 12:21

Ascit informa gli utenti del comune di Coreglia Antelminelli dotati di bidone carrellato per la raccolta del Verde (Sfalci e Potature) che, per motivi tecnici e in via eccezionale per questa settimana la raccolta verrà effettuata nella giornata di giovedì 2 settembre e non come di consuetudine il mercoledì.

venerdì, 27 agosto 2021, 20:47

'Uniti per Gallicano', il gruppo di minoranza del comune, torna sulla serata organizzata con ospite il giornalista Andrea Scanzi dopo la risposta del gruppo di maggioranza."Gallicano C'è - esordisce il gruppo - ha replicato sull'argomento Scanzi: sui social è riapparso il simbolo della lista, e con esso il vecchio adagio...

sabato, 14 agosto 2021, 09:01

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata Precari Lucca, in cui si segnalano ancora una volta errori nelle graduatorie per le supplenze:"Buongiorno,

martedì, 10 agosto 2021, 16:42

GAIA S.p.A., Gestore idrico della Toscana nord, ricerca un Responsabile Affari Legali e Societari. Il bando di selezione, disponibile sul sito web istituzionale, dettaglia i requisiti necessari per partecipare alla selezione e le funzioni che la figura professionale dovrà ricoprire all'interno della Società.

martedì, 10 agosto 2021, 14:01

Tragedia stamattina a San Cassiano: un passante ha trovato un uomo impiccato ed ha avvertito il 118. Sono intervenuti anche i carabinieri. L'uomo di circa 60 anni era di Bagni di Lucca

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:28

Torna il mercato garfagnino a Castiglione di Garfagnana. Come da tradizione l’appuntamento è per la seconda domenica di ogni mese, domenica 8 agosto dalle 9, con il mercato di artigianato, antiquariato e prodotti tipici.

mercoledì, 4 agosto 2021, 14:36

Giovedì transiterà sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci sparsi e locali temporali sulle province centro-settentrionali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un doppio codice giallo per vento e mareggiate.

mercoledì, 4 agosto 2021, 14:14

Un sistema di allarme sonoro da attivare in caso di aggressione per avvertire il servizio 118 e le forze dell'ordine. E' quello che hanno avuto in dotazione i 70 medici della continuità assistenziale (la ex guardia medica) in servizio nell'AUSL Toscana nord ovest.

sabato, 31 luglio 2021, 14:54

Codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vento e mare mosso. Il bollettino è stato emesso dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale toscana e riguarda la notte e le prime ore della mattina di domani, domenica 1 agosto, per il transito di una perturbazione più attiva sulle...

mercoledì, 28 luglio 2021, 15:42

GAIA S.p.A. informa che il bonus idrico integrativo scadrà in data 31 luglio 2021.