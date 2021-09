.Raccolta verde a Coreglia Antelminelli

lunedì, 30 agosto 2021, 12:21

Ascit informa gli utenti del comune di Coreglia Antelminelli dotati di bidone carrellato per la raccolta del Verde (Sfalci e Potature) che, per motivi tecnici e in via eccezionale per questa settimana la raccolta verrà effettuata nella giornata di giovedì 2 settembre e non come di consuetudine il mercoledì. L’azienda si scusa per l’eventuale disagio arrecato.