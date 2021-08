Trovato morto impiccato a San Cassiano

Altre notizie brevi

martedì, 10 agosto 2021, 16:42

GAIA S.p.A., Gestore idrico della Toscana nord, ricerca un Responsabile Affari Legali e Societari. Il bando di selezione, disponibile sul sito web istituzionale, dettaglia i requisiti necessari per partecipare alla selezione e le funzioni che la figura professionale dovrà ricoprire all'interno della Società.

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:28

Torna il mercato garfagnino a Castiglione di Garfagnana. Come da tradizione l’appuntamento è per la seconda domenica di ogni mese, domenica 8 agosto dalle 9, con il mercato di artigianato, antiquariato e prodotti tipici.

mercoledì, 4 agosto 2021, 14:36

Giovedì transiterà sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci sparsi e locali temporali sulle province centro-settentrionali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un doppio codice giallo per vento e mareggiate.

mercoledì, 4 agosto 2021, 14:14

Un sistema di allarme sonoro da attivare in caso di aggressione per avvertire il servizio 118 e le forze dell'ordine. E' quello che hanno avuto in dotazione i 70 medici della continuità assistenziale (la ex guardia medica) in servizio nell'AUSL Toscana nord ovest.

sabato, 31 luglio 2021, 14:54

Codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vento e mare mosso. Il bollettino è stato emesso dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale toscana e riguarda la notte e le prime ore della mattina di domani, domenica 1 agosto, per il transito di una perturbazione più attiva sulle...

mercoledì, 28 luglio 2021, 15:42

GAIA S.p.A. informa che il bonus idrico integrativo scadrà in data 31 luglio 2021.

sabato, 24 luglio 2021, 13:57

Un codice giallo per vento, con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domenica 25 luglio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le aree interessate sono l’Arcipelago, la costa e zone adiacenti nell’area meridionale della regione.

giovedì, 22 luglio 2021, 16:14

E’ indetta una selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo dei Rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2021 ed altre eventuali successive indagini statistiche previste dal PSN, presso l’Ufficio di Statistica Associato – Ufficio Comunale di Censimento in forma associata dell’Unione Comuni Garfagnana.

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:21

"È necessario attivarsi urgentemente per garantire la presenza dei medici nei presidi ospedalieri periferici e montani. A tal proposito Fratelli d'Italia, come annunciato nelle scorse settimane, presenterà, in occasione dell'assemblea pubblica di Volterra, le proprie proposte a favore dei medici di medicina generale ed ospedalieri disponibili ad esercitare nelle strutture...

sabato, 17 luglio 2021, 14:08

Dieci nuovi ingressi a Sistema Ambiente: mercoledì 21, infatti, entreranno in servizio 10 nuovi operatori ecologici, già conoscitori delle procedure e modalità di gestione operativa del servizio.