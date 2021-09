Al via l'indagine telefonica per monitorare la soddisfazione degli utenti Gaia

venerdì, 24 settembre 2021, 14:58

Inizieranno lunedì 27 settembre le telefonate agli utenti di GAIA S.p.A. per monitorare il loro grado di soddisfazione nei confronti dell'operato del gestore idrico, in conformità a quanto stabilito dalla "Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato", documento allegato al contratto di Utenza che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. Le interviste, a cura della Società SWG, saranno condotte a partire da lunedi e per tutto il mese di ottobre da lunedì a sabato, tra le ore 16.30 e le 20.30. L'intervista telefonica, che non ha alcuna finalità commerciale, raccoglierà opinioni sul servizio fornito da GAIA.

"In occasione dell'avvio delle indagini di customer satisfaction - dichiara Vincenzo Colle, Presidente di GAIA S.p.A - vorrei ringraziare quanti presteranno il loro tempo e la loro collaborazione per aiutarci a verificare la qualità dei nostri servizi. Da tempo ormai portiamo avanti questa campagna di ascolto che ci permette ogni anno di correggere eventuali criticità o potenziare i nostri punti di forza, consolidando il rapporto di fiducia con i nostri utenti. Questa modalità classica di indagine si affianca, lo ricordiamo, ai sondaggi live che misurano in diretta la percezione del servizio appena ricevuto. L'insieme di questi strumenti ci restituisce risultati preziosi per continuare a migliorarci."

La soddisfazione degli utenti, sarà misurata attraverso due indagini distinte, su un campione di 1.750 intervistati ciascuna, prelevato in maniera casuale dal database del gestore. Un questionario composto da domande generiche verrà rivolto ad un campione di utenze domestiche. Un altro questionario con domande specifiche sul servizio sarà rivolto invece ad un campione di utenze che risulta effettivamente entrate in contatto col Gestore nei mesi precedenti, per fare una pratica commerciale o per chiedere assistenza tecnica al numero verde, dunque in grado di valutare l'operato dell'azienda sulla base della propria esperienza personale.

GAIA S.p.A. tiene a precisare che l'intervista è anonima e che qualsiasi informazione verrà trattata in forma strettamente riservata. Prima dell'avvio della lettura del questionario è sempre specificato che l'utente è libero di accettare o meno l'intervista e che può interromperla quando vuole. Come per le precedenti indagini, i risultati verranno successivamente pubblicati sul sito internet di GAIA S.p.A.