Maltempo, chiusa sp. 51 a Minucciano per caduta massi

Altre notizie brevi

martedì, 21 settembre 2021, 12:42

Gaia S.p.A, Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia (LU). Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 29 ottobre.

lunedì, 20 settembre 2021, 09:54

Un bando per sostenere le grandi manifestazioni culturali della provincia di Lucca. Si chiuderà il 22 ottobre il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a sostegno di Eventi e iniziative rilevanti a valere sull’anno 2022.

venerdì, 17 settembre 2021, 16:10

Un’occasione di formazione e crescita, aperta a tutti i giovani del territorio.

giovedì, 16 settembre 2021, 16:08

Il 15 settembre, per il suono della prima campanella, GAIA è stata in alcune scuole del territorio gestito per dare il benvenuto simbolicamente a tutti gli studenti per il nuovo anno scolastico 2021 2022. In tutto sono quasi 800 le borracce plastic free "Marina" consegnate alla scuola primaria di Borgo a...

giovedì, 16 settembre 2021, 14:29

Prosegue fino alle 20 di venerdì 17 settembre, su gran parte della Toscana, il codice giallo emanato dalla sala operativa della protezione civile. Per oggi giovedì 16 settembre permangono le previsioni per forti temporali soprattutto a nord ovest, mentre venerdì, rovesci e temporali saranno possibili anche nel resto della regione.

giovedì, 16 settembre 2021, 13:14

Sono soltanto un lontano ricordo le fatture liquidate oltre la scadenza ai fornitori dell'ente provincia di Lucca.

giovedì, 16 settembre 2021, 12:41

E' una lunga rincorsa quella che l'export di Lucca, Pistoia e Prato sta effettuando negli ultimi mesi, dopo che la morsa della pandemia si è parzialmente allentata. I risultati ci sono: l'elaborazione fatta dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord su dati Istat evidenzia come il 2° trimestre 2021 abbia...

giovedì, 16 settembre 2021, 12:40

Buone pratiche e azioni per abbattere il consumo dei beni comuni: il Consorzio 1 Toscana Nord si conferma in prima linea in campo ambientale.

giovedì, 16 settembre 2021, 12:38

La dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Giornelli, desidera esprimere un personale ringraziamento al sindaco, Marco Remaschi, all’assessore all’istruzione, dott.ssa Lara Baldacci per l’impegno fattivo e costante in favore delle scuole del territorio comunale con l’investimento di importanti risorse umane e finanziarie, atte a permettere il miglior avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

lunedì, 13 settembre 2021, 13:30

C’è tempo fino al 15 ottobre per presentare nuove domande a valere sul ‘Bando generico’ della Fondazione CRL.L’ente di San Micheletto ha infatti deciso di mettere in campo ulteriori risorse riaprendo il bando – già presentato in primavera – per il periodo di un mese, durante il quale potranno essere...