Pieve Fosciana, Iolanda Turriani inaugura il point elettorale

Altre notizie brevi

domenica, 12 settembre 2021, 13:18

I rappresentanti delle Misericordie dei Coordinamenti di Lucca e Versilia, riuniti a San Cerbone in occasione della giornata conclusiva della Convention di Spazio Spadoni, esprimono la loro solidarietà al presidente di Federazione Toscana Misericordie avv. Alberto Corsinovi che in questo momento sta gestendo una difficile trattativa con i vertici della...

sabato, 11 settembre 2021, 12:06

“Il Ministero ogni giorno pubblicizza gli investimenti fatti per mettere in sicurezza la scuola, ma basteranno per non tornare in DAD?” – inizia con un interrogativo il comunicato dell’esecutivo nazionale Cobas.

giovedì, 9 settembre 2021, 13:35

Coi sei impianti fotovoltaici attivi nel 2020 nelle sedi consortili, (ora sono otto, due sono stati aggiunti nei primi mesi del 2021) è stata prodotta energia verde per 87mila chilowatt all’ora: l’aver rinunciato all’approvvigionamento di energia da petrolio, ha comportato un abbattimento di anidride carbonica di 46 tonnellate, equivalente a...

sabato, 4 settembre 2021, 11:33

Spazio Spadoni in occasione della Convention “Fare Spazio alla Reciprocità” (dal 6 all’11 settembre) ha deciso di dare spazio all’arte, organizzando la prima estemporanea di pittura. L’intento è quello di dare spazio ad artisti che vorranno intervenire per rappresentare attraverso l’arte pittorica il tema della reciprocità.

venerdì, 3 settembre 2021, 11:07

Scadono a breve i bandi “Infrastrutture e dotazioni strumentali” e “Interventi su Beni Culturali” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 2 settembre 2021, 14:24

Sono state 2700 le persone che nei primi tre giorni hanno sfruttato la possibilità di avere accesso diretto, quindi senza prenotazione, alle vaccinazioni anticovid con numeri in evidente crescita (818, 863, 1019). Si è trattato in gran parte di ragazzi, ma anche di adulti che hanno scelto di immunizzarsi al...

giovedì, 2 settembre 2021, 08:40

Saranno quasi 500.000 gli euro che verranno restituiti ad associazioni, cittadini ed imprese della Provincia danneggiate dalla pandemia. Questo quanto deciso all'unanimità dal Consiglio Provinciale nella seduta odierna."È la vittoria della battaglia avviata un anno fa da parte dei gruppi consiliari di centrodestra - spiegano i Consiglieri Provinciali Riccardo Giannoni,...

lunedì, 30 agosto 2021, 12:21

Ascit informa gli utenti del comune di Coreglia Antelminelli dotati di bidone carrellato per la raccolta del Verde (Sfalci e Potature) che, per motivi tecnici e in via eccezionale per questa settimana la raccolta verrà effettuata nella giornata di giovedì 2 settembre e non come di consuetudine il mercoledì.

domenica, 29 agosto 2021, 09:21

Così il consiglio direttivo del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano: "L'uso dei pascoli, dei boschi e in genere dei beni collettivi nell'area del monte Cusna è particolarmente importante, sia in riferimento alla gestione dei soprassuoli e dell'ambiente, sia in riferimento alla relazione con il crescente uso escursionistico e turistico e alla...

venerdì, 27 agosto 2021, 20:47

'Uniti per Gallicano', il gruppo di minoranza del comune, torna sulla serata organizzata con ospite il giornalista Andrea Scanzi dopo la risposta del gruppo di maggioranza."Gallicano C'è - esordisce il gruppo - ha replicato sull'argomento Scanzi: sui social è riapparso il simbolo della lista, e con esso il vecchio adagio...