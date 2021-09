Prima estemporanea di pittura al convento di San Cerbone

Altre notizie brevi

venerdì, 3 settembre 2021, 11:07

Scadono a breve i bandi “Infrastrutture e dotazioni strumentali” e “Interventi su Beni Culturali” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 2 settembre 2021, 14:24

Sono state 2700 le persone che nei primi tre giorni hanno sfruttato la possibilità di avere accesso diretto, quindi senza prenotazione, alle vaccinazioni anticovid con numeri in evidente crescita (818, 863, 1019). Si è trattato in gran parte di ragazzi, ma anche di adulti che hanno scelto di immunizzarsi al...

giovedì, 2 settembre 2021, 08:40

Saranno quasi 500.000 gli euro che verranno restituiti ad associazioni, cittadini ed imprese della Provincia danneggiate dalla pandemia. Questo quanto deciso all'unanimità dal Consiglio Provinciale nella seduta odierna."È la vittoria della battaglia avviata un anno fa da parte dei gruppi consiliari di centrodestra - spiegano i Consiglieri Provinciali Riccardo Giannoni,...

lunedì, 30 agosto 2021, 12:21

Ascit informa gli utenti del comune di Coreglia Antelminelli dotati di bidone carrellato per la raccolta del Verde (Sfalci e Potature) che, per motivi tecnici e in via eccezionale per questa settimana la raccolta verrà effettuata nella giornata di giovedì 2 settembre e non come di consuetudine il mercoledì.

domenica, 29 agosto 2021, 09:21

Così il consiglio direttivo del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano: "L'uso dei pascoli, dei boschi e in genere dei beni collettivi nell'area del monte Cusna è particolarmente importante, sia in riferimento alla gestione dei soprassuoli e dell'ambiente, sia in riferimento alla relazione con il crescente uso escursionistico e turistico e alla...

venerdì, 27 agosto 2021, 20:47

'Uniti per Gallicano', il gruppo di minoranza del comune, torna sulla serata organizzata con ospite il giornalista Andrea Scanzi dopo la risposta del gruppo di maggioranza."Gallicano C'è - esordisce il gruppo - ha replicato sull'argomento Scanzi: sui social è riapparso il simbolo della lista, e con esso il vecchio adagio...

sabato, 14 agosto 2021, 09:01

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata Precari Lucca, in cui si segnalano ancora una volta errori nelle graduatorie per le supplenze:"Buongiorno,

martedì, 10 agosto 2021, 16:42

GAIA S.p.A., Gestore idrico della Toscana nord, ricerca un Responsabile Affari Legali e Societari. Il bando di selezione, disponibile sul sito web istituzionale, dettaglia i requisiti necessari per partecipare alla selezione e le funzioni che la figura professionale dovrà ricoprire all'interno della Società.

martedì, 10 agosto 2021, 14:01

Tragedia stamattina a San Cassiano: un passante ha trovato un uomo impiccato ed ha avvertito il 118. Sono intervenuti anche i carabinieri. L'uomo di circa 60 anni era di Bagni di Lucca

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:28

Torna il mercato garfagnino a Castiglione di Garfagnana. Come da tradizione l’appuntamento è per la seconda domenica di ogni mese, domenica 8 agosto dalle 9, con il mercato di artigianato, antiquariato e prodotti tipici.