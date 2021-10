Incontro con gli assessori regionali Monni e Baccelli sul piano integrato del Parco

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:38

Si è svolto stamani presso Palazzo Rossetti, sede del Parco di Seravezza, l'incontro con gli assessori regionali all'ambiente e difesa del suolo Monia Monni e quello alle infrastrutture, trasporti e governo del territorio Stefano Baccelli sul Piano integrato del Parco.

La riunione, a cui erano presenti gli uffici tecnici del Parco, il gruppo di professionisti che ha redatto il Pianto integrato, il consiglio direttivo dell'Ente e i sindaci della Comunità di Parco, ha rappresentato un'ulteriore step nel lungo percorso verso l'approvazione del piano su cui, nel complesso, si sono registrati comunione di intenti e apprezzamento generale da parte dei sindaci presenti della Comunità di Parco. Questi, tuttavia, vista la parte normativa piuttosto complessa, hanno chiesto alla Regione Toscana di poter disporre di ulteriore tempo, due mesi al massimo, per approfondire alcuni aspetti tecnici.

L'incontro è stato proficuo anche sotto il profilo di un riconoscimento del ruolo e della peculiarità del Parco delle Apuane che, a differenza e più di altri parchi regionali, vive la necessità di far convivere il rispetto per l'ambiente con la tutela del lavoro. E anche per questo servirebbero maggiori risorse da parte della Regione Toscana, finalizzate a mettere in campo politiche attive verso le comunità locali che vivono nell'area protetta, come sottolineato da più interventi dei rappresentati dei comuni.

"Sono molto soddisfatto dell'incontro con gli assessori regionali che ringrazio per la presenza - dichiara il presidente del Parco Alberto Putamorsi - dopo mesi di confronto e duro lavoro siamo alla meta e capisco la necessità espressa dai sindaci di poter disporre di qualche settimana in più per approfondire alcuni dettagli per il bene delle comunità che rappresentano. Spero che la Regione accolga le loro richieste."

In attesa che la Regione decida in merito alla proroga, il Parco chiederà ai sindaci di presentare le proprie proposte in merito alle norme attuative entro il 5 novembre. Poi la bozza complessiva verrà discussa e portata all'attenzione del consiglio direttivo del Parco che la dovrà licenziare.