Nuovo accreditamento per il laboratorio di Gaia spa

Altre notizie brevi

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:49

"Il Piano faunistico-venatorio è tema di grande importanza e impatto sul territorio e nel confronto con le varie associazioni di cacciatori della Cabina di regia l'assessore Saccardi deve cercare di dialogare e incontrare tutti. Invece, abbiamo ricevuto segnalazioni di alcune associazioni venatorie che non sono state invitate a partecipare ad...

lunedì, 25 ottobre 2021, 12:52

La modernizzazione delle attività locali e la ripresa, non solo economica, del Paese, passano anche dalla digitalizzazione del territorio che è uno dei principali obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:30

"La linea ferroviaria Lucca-Aulla è una tratta totalmente inadeguata, indietro di trent'anni rispetto ad altre linee ferroviarie toscane. Passeggeri e pendolari sono costretti ad affrontare vere odissee quotidiane per raggiungere Lucca o Aulla, situazione che diventa impossibile in concomitanza di interventi sulla linea. Voglio incontrare i pendolari per portare i loro problemi...

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:44

“Un impegno a dare un po’ più di tempo al confronto fra la Regione, il Parco e la Comunità di Parco con la finalità di far arrivare in Consiglio regionale, che è il luogo in cui il Piano si adotta, una proposta largamente condivisa”.

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:38

Si è svolto stamani presso Palazzo Rossetti, sede del Parco di Seravezza, l'incontro con gli assessori regionali all'ambiente e difesa del suolo Monia Monni e quello alle infrastrutture, trasporti e governo del territorio Stefano Baccelli sul Piano integrato del Parco.

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:29

Continuare l’impegno per l’educazione ambientale nei confronti delle nuove generazioni, anche al tempo del Covid.

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:02

CTT Nord comunica che domani, 15 ottobre, con l’entrata in vigore dell’obbligo dell’esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro, si potrebbero verificare casi di mancata erogazione del servizio, che ad oggi non sono prevedibili.

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:40

«Un impegno mantenuto, che avevamo preso anche in Consiglio regionale, per sostenere uno dei settori più penalizzati dalle restrizioni conseguenti all’emergenza Covid. Per la provincia di Lucca i comuni interessati ai due bandi sono Careggine e Castiglione Garfagnana.

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:41

Il consiglio di amministrazione di GAIA S.p.A., il Collegio Sindacale, il Direttore della Società, e i colleghi tutti esprimono cordoglio per la prematura scomparsa di Gabriele Lorenzini, Dirigente del settore Finanza, Contabilità e Controllo di Gestione del Gestore idrico della Toscana Nord.

martedì, 12 ottobre 2021, 14:26

Un bilancio decisamente positivo quello relativo al servizio "Appuntamento sicuro" di GAIA S.p.A., l'applicativo web lanciato dall'azienda ormai da qualche mese, che permette all'utente di prenotare on line o tramite APP, in maniera facile e intuitiva, un appuntamento allo sportello territoriale più vicino.