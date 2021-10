Parco Apuane, Baccelli e Monni: “Disponibilità al Piano, indirizzo politico sia condiviso”

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:44

“Un impegno a dare un po’ più di tempo al confronto fra la Regione, il Parco e la Comunità di Parco con la finalità di far arrivare in Consiglio regionale, che è il luogo in cui il Piano si adotta, una proposta largamente condivisa”. Lo hanno detto gli assessori Monia Monni (ambiente) e Stefano Baccelli (infrastrutture e governo del territorio) che stamani a Seravezza nelle sede del Parco hanno incontrato i sindaci della Comunità di Parco, il consiglio direttivo dell’Ente, gli uffici tecnici e il gruppo di professionisti che ha redatto il Piano integrato . “Il parco delle Apuane- hanno detto Monni e Baccelli- è una delle sfide più affascinanti che permette di conciliare il tema delle estrazioni con la tutela dell’ambiente, che tiene insieme sviluppo, lavoro e sostenibilità, coniugando esigenze antropiche e ambientali . Ci siamo messi a disposizione – hanno proseguito gli assessori- e apprezziamo il lavoro fatto fin qui con la consapevolezza che il quadro conoscitivo deve essere messo a disposizione della comunità politica perché avere un indirizzo politico condiviso consente di arrivare alla meta più forti e coesi. Verificheremo dunque se ci sono gli spazi per avere più tempo per approfondire, così come ci chiede la Comunità”