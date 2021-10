Provincia impegnata nel supportare digitalizzazione del territorio attraverso PNRR

lunedì, 25 ottobre 2021, 12:52

La modernizzazione delle attività locali e la ripresa, non solo economica, del Paese, passano anche dalla digitalizzazione del territorio che è uno dei principali obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Ne è pienamente convinta la Provincia di Lucca che segue con attenzione il Piano, non solo in quanto pubblica amministrazione che vuole partecipare fattivamente a questa "trasformazione digitale", ma anche come Ente che sente la responsabilità di supportare l'intero territorio in questo processo di rinnovamento. L'obiettivo generale è quello di offrire a tutti i cittadini l'opportunità di una connessione veloce alla rete Internet.

Tre sono le direttrici fondamentali verso cui la Provincia di Lucca si sta muovendo: il supporto per la connettività del territorio, l'impegno per incentivare l'alfabetizzazione digitale dei cittadini, favorendo la sinergia digitale coi Comuni.

Il primo punto è ben identificato nella Missione 1 del Piano: rilanciare la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connettività i cui limiti sono risultati evidenti nei duri giorni del lockdown.

La banda ultra-larga, che consentirà una connessione in download di almeno 30 Mb al secondo, in realtà è più vicina di quanto pensiamo. Moltissimi interventi sono programmati o addirittura in corso di completamento, sia grazie a finanziamenti privati che pubblici. Una piattaforma informativa (https://bandaultralarga.italia.it/indirizzo/) consente a ciascuno, inserendo il proprio indirizzo di residenza, di verificare quale tipo di servizio di connettività gli operatori privati abbiano già attivato o abbiano in programma di attivare entro il 2022.

Un secondo servizio (https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=9) consente, invece, di monitorare lo stato di avanzamento ed il tracciato dei interventi di realizzazione della banda ultra-larga, già finanziati con fondi pubblici, ma solo in minima parte conclusi.

Al fine di fornire qualche strumento di conoscenza alla cittadinanza che vuole saperne di più, e soprattutto raccogliere in modo ordinato lo stato dell'arte relativo al nostro territorio, l'Amministrazione provinciale ha aperto una pagina web dedicata (https://www.provincia.lucca.it/bandalarga) che sarà implementata con regolarità. Una pagina dove sono indicate anche le modalità del Progetto Voucher, che consente di ottenere un contributo statale di 500 euro per le famiglie a basso reddito del tutto prive di servizi di connessione alla Rete; nonché il Piano scuole connesse che punta a dotare migliaia di edifici scolastici di un accesso internet veloce e che dovrebbe essere completato entro la fine del 2023.

Parallelamente, l'ente di Palazzo Ducale sta lavorando per predisporre strumenti informativi più strutturati e completi, che possano supportare gli amministratori nell'individuazione delle aree del territorio più bisognose di interventi, e quindi nella conseguente ricerca di fondi.

Per quanto riguarda, infine, la seconda linea di azione, si ricorda che da tempo è aperto al pubblico uno sportello che supporta i cittadini nell'attivazione della TS-CNS (tessera sanitaria – carta nazionale servizi) ed eroga lo SPID. Ma un'ulteriore implementazione ai servizi al cittadino potrebbe discendere dalla terza linea di azione, quella che vorrebbe coinvolgere i Comuni del territorio (taluni dei quali hanno già manifestato il proprio accordo) nella definizione di una strategia coordinata di transizione al digitale.

Per informazioni: Urp della Provincia in Cortile Carrara (Palazzo Ducale)

tel. 0583/417216/417938. Aperto al pubblico da lunedì a venerdì 9-13; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16. Mail: urp@provincia.lucca.it