Terza dose vaccini, lunedì prenotazioni aperte per tutti gli operatori sanitari

Altre notizie brevi

sabato, 9 ottobre 2021, 12:32

Sono aperti i bandi per 15 tirocini extracurriculari per l'Area tecnica della Provincia. Un'opportunità di mettere sul campo le proprie competenze che l'amministrazione provinciale offre a ingegneri, architetti di edile architettura, architetti, pianificatori e geometri, che potranno presentare la domanda entro il 27 ottobre.

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:50

I cittadini non dovranno mai più fare file al Consorzio 1 Toscana Nord, per confrontarsi coi dipendenti dell'ufficio tecnico relativamente alle questioni per la sicurezza idraulica ed ambientale dei nostri corsi d'acqua.

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:17

Posticipato per il maltempo, il movimento Difendere Lucca organizza nuovamente l'escursione al monte Bargiglio. L'appuntamento è per domenica 10 ottobre, con ritrovo alle 10:30 al parcheggio del campo sportivo di Borgo a Mozzano. "L'escursione - dice la nota - fa parte del programma 'Riscoprire Lucca', con il quale Difendere Lucca...

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:42

Venerdì 15 ottobre è l'ultimo giorno utile per presentare la manifestazione di interesse per partecipare al progetto Domus per il potenziamento dei servizi di cura domiciliare a persone affetta da Alzheimer o demenza senile residenti nei comuni della Zona distretto Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica).

sabato, 2 ottobre 2021, 13:00

In preparazione dei concorsi già banditi e da bandire da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, ed anche alla luce del nuovo Piano per l’innovazione per la PA, presentato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, gli enti locali saranno interessati a breve da molti concorsi, onde presidiare al meglio le esigenze...

venerdì, 1 ottobre 2021, 12:09

Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Provincia di Lucca sempre più vicino ai cittadini del territorio.

martedì, 28 settembre 2021, 11:39

Domenica e lunedì prossimi, 3 e 4 ottobre, si svolgeranno le elezioni amministrative per i comuni di Piazza al Serchio e Pieve Fosciana e le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione separata di beni di uso civico (Asbuc) Valle di Soraggio e Giuncugnano.

sabato, 25 settembre 2021, 08:35

Una buona notizia per i bambini e le famiglie della scuola dell’infanzia di Valdottavo: da lunedì prossimo, 27 settembre, riapre e le lezioni riprenderanno regolarmente. La notizia è stata annunciata dal primo cittadino Patrizio Andreuccetti: lo stesso, pochi giorni fa aveva annunciato la chiusura dello stesso plesso.

venerdì, 24 settembre 2021, 14:58

Inizieranno lunedì 27 settembre le telefonate agli utenti di GAIA S.p.A. per monitorare il loro grado di soddisfazione nei confronti dell'operato del gestore idrico, in conformità a quanto stabilito dalla "Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato", documento allegato al contratto di Utenza che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. Le...

venerdì, 24 settembre 2021, 10:42

Svolta verde per il Consorzio 1 Toscana Nord: che decide di puntare esclusivamente su acquisti di beni e servizi che abbiano un ridotto impianto ambientale o che possano inserirsi in un quadro di economia circolare.