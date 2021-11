Agricoltura, Neri (Confagricoltura): “Regione adegui leggi su gestione fauna”

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:16

E' uno strumento fondamentale per la programmazione faunistica, la base di ogni azione gestionale: l'attuale è in proroga da diversi anni e inoltre teneva conto anche dei piani faunistici provinciali. Dunque ci sono anche delle zone d'ombra nell'attuale pianificazione, che rientra in una normativa passata: la gestione faunistica è molto complessa, dal momento che la legge 157/92 ormai non è più aderente alla realtà. Nel frattempo la fauna ha subito moltissime evoluzioni: la normativa non può essere statica ma adeguata ed efficace alle necessità dell'ambiente, del territorio ed anche delle aziende agricole. L'appello è quello di avere norme incisive, rispettose, che possano consentire alle aziende di poter operare tranquillamente come tutte le altre imprese del comparto produttivo".

A dirlo il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri.

Neri ha sottolineato che "la dura convivenza con la fauna selvatica, con preciso richiamo agli ungulati, è divenuto uno dei principali problemi del settore agricolo. L'agricoltore non ha capacità alcuna di intervenire efficacemente sui problemi che sorgono: tutelare le produzioni non è cosa facile, ci sono situazioni dove i danni superano il 60% delle produzioni e ad oggi possiamo solo con le recinzioni e con le operazioni di contenimento. Proprio la soluzione delle recinzioni non si sposa con i nostri paesaggi, rinomati ed invidiati dal mondo intero".

"In questi giorni - ha concluso il presidente di Confagricoltura Toscana - stiamo discutendo il regolamento 48r: poter ragionare sulle basi poteva essere più produttivo, ma quello che conta è avere comunque strumenti efficaci. La fauna, è patrimonio indisponibile dello Stato, e pertanto non possono essere certamente gli agricoltori a pagarne le spese per gestioni poco efficienti: non crediamo possa essere accettabile danneggiare le economie l'ambiente ed il territorio per una presenza, una densità altissima degli ungulati, inferiore, in Europa, solo all'Austria".