Dal 22 al 28 novembre porte aperte nei centri antiviolenza e negli ospedali con i Bollini Rosa di Fondazione Onda alle donne vittime di violenza

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 novembre 2021, 09:24

Convegno "Ricordando Benedetto Puccinelli e Giovanni Giannini" sabato 13 novembre alle ore 10.30 presso il teatro A. Bambi di Coreglia Antelminelli.

sabato, 6 novembre 2021, 14:15

Sono stati attivati per la prima volta in Toscana un numero whatsapp ed una e-mail dedicati ad una comunicazione semplice ed immediata tra cittadini e Regione relativa al tema dei lupi. Sono gli strumenti con i quali allevatori o cittadini potranno segnalare eventuali avvistamenti, contatti o problemi legati alla presenza...

venerdì, 5 novembre 2021, 13:36

Si aprono gli incontri di formazione politica “Giovani InFormazione” della federazione Giovani Democratici di Lucca.

martedì, 2 novembre 2021, 15:22

Francesco Domenici, presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, è stato eletto nella nuova presidenza nazionale di Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva che si è svolta in remoto giovedì 28 ottobre scorso e che ha visto la conferma di Patrizia De Luise alla carica di presidente.

martedì, 2 novembre 2021, 14:31

Domani 3 novembre nuova perturbazione in transito con piogge sparse a partire dai settori nord ovest in estensione al resto della regione. Il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale segnala codice giallo il 3 novembre per temporali anche forti soprattutto a nord ovest della Toscana e per...

venerdì, 29 ottobre 2021, 13:02

“Attivarsi nei confronti del Governo, e in particolare del Parlamento, affinché nel percorso parlamentare di approvazione della manovra di bilancio per il 2022 si dia centrale importanza alla conferma dello strumento del Superbonus 110% nella sua interezza – ovvero anche per gli edifici non condominiali – trattandosi di uno strumento...

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:49

"Il Piano faunistico-venatorio è tema di grande importanza e impatto sul territorio e nel confronto con le varie associazioni di cacciatori della Cabina di regia l'assessore Saccardi deve cercare di dialogare e incontrare tutti. Invece, abbiamo ricevuto segnalazioni di alcune associazioni venatorie che non sono state invitate a partecipare ad...

mercoledì, 27 ottobre 2021, 15:00

Nuova certificazione per il Laboratorio di Analisi interno del Gestore idrico GAIA S.p.A.: ha dato riscontro positivo la seconda visita da parte di Accredia, ente unico nazionale di accreditamento, che ha attestato le competenze tecniche dei laboratori di prova ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei...

lunedì, 25 ottobre 2021, 12:52

La modernizzazione delle attività locali e la ripresa, non solo economica, del Paese, passano anche dalla digitalizzazione del territorio che è uno dei principali obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:30

"La linea ferroviaria Lucca-Aulla è una tratta totalmente inadeguata, indietro di trent'anni rispetto ad altre linee ferroviarie toscane. Passeggeri e pendolari sono costretti ad affrontare vere odissee quotidiane per raggiungere Lucca o Aulla, situazione che diventa impossibile in concomitanza di interventi sulla linea. Voglio incontrare i pendolari per portare i loro problemi...