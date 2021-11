Gaia, al via il contest natalizio per le scuole elementari

Altre notizie brevi

lunedì, 22 novembre 2021, 14:17

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:27

Un nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro.EBCT Toscana presenta www.toscanajobs.it, il nuovo strumento nato per sostenere sia tutte quelle persone che sono alla ricerca di un lavoro, sia le aziende che ricercano personale qualificato in linea con le loro esigenze.Una volta...

domenica, 14 novembre 2021, 23:58

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’avviso di criticità di “codice giallo” emesso nella giornata di ieri.Mentre tra il pomeriggio e la sera di oggi, domenica 14, proseguono le precipitazioni in particolare nelle zone occidentali, nella notte di lunedì 15 sono previste residue piogge soprattutto sulla costa...

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:33

Fondazione Onda, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia l’(H)-Open Week che si terrà dal 22 al 28 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per...

mercoledì, 10 novembre 2021, 09:24

Convegno "Ricordando Benedetto Puccinelli e Giovanni Giannini" sabato 13 novembre alle ore 10.30 presso il teatro A. Bambi di Coreglia Antelminelli.

sabato, 6 novembre 2021, 14:15

Sono stati attivati per la prima volta in Toscana un numero whatsapp ed una e-mail dedicati ad una comunicazione semplice ed immediata tra cittadini e Regione relativa al tema dei lupi. Sono gli strumenti con i quali allevatori o cittadini potranno segnalare eventuali avvistamenti, contatti o problemi legati alla presenza...

venerdì, 5 novembre 2021, 13:36

Si aprono gli incontri di formazione politica “Giovani InFormazione” della federazione Giovani Democratici di Lucca.

martedì, 2 novembre 2021, 15:22

Francesco Domenici, presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, è stato eletto nella nuova presidenza nazionale di Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva che si è svolta in remoto giovedì 28 ottobre scorso e che ha visto la conferma di Patrizia De Luise alla carica di presidente.

martedì, 2 novembre 2021, 14:31

Domani 3 novembre nuova perturbazione in transito con piogge sparse a partire dai settori nord ovest in estensione al resto della regione. Il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale segnala codice giallo il 3 novembre per temporali anche forti soprattutto a nord ovest della Toscana e per...

venerdì, 29 ottobre 2021, 13:02

“Attivarsi nei confronti del Governo, e in particolare del Parlamento, affinché nel percorso parlamentare di approvazione della manovra di bilancio per il 2022 si dia centrale importanza alla conferma dello strumento del Superbonus 110% nella sua interezza – ovvero anche per gli edifici non condominiali – trattandosi di uno strumento...