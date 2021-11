Il Parco nazionale dell’Appennino alla giornata internazionale del Mediterraneo

Altre notizie brevi

giovedì, 25 novembre 2021, 17:12

Sono aperti a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 25 novembre i due bandi con contributi a fondo perduto rivolti all’economia delle neve e della montagna: uno destinato alle imprese (del commercio, della ristorazione, della ricettività turistica) dei comprensori sciistici, l'altro per maestri e scuole di sci.

giovedì, 25 novembre 2021, 13:18

“Ogni intervento mirato ad evitare lo stop delle attività economiche è utile. Il Super green pass va certamente in questa direzione. L’auspicio è che serva a scongiurare definitivamente e in modo strutturale restrizioni e chiusure delle attività economiche: le imprese non possono più permettersi di sospendere le proprie attività”. Confesercenti...

mercoledì, 24 novembre 2021, 13:49

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal consigliere Pd Mario Puppa e sottoscritta anche dal capogruppo Vincenzo Ceccarelli che chiede alla giunta toscana di "attivarsi nei confronti del Governo, e in particolare del Parlamento, affinché nel percorso parlamentare di approvazione della manovra di bilancio per il 2022...

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:16

E' uno strumento fondamentale per la programmazione faunistica, la base di ogni azione gestionale: l'attuale è in proroga da diversi anni e inoltre teneva conto anche dei piani faunistici provinciali. Dunque ci sono anche delle zone d'ombra nell'attuale pianificazione, che rientra in una normativa passata: la gestione faunistica è molto...

martedì, 23 novembre 2021, 15:56

E' un Natale dal sapore "ecologico" quello che GAIA S.p.A. ha preparato per i bambini delle scuole elementari del territorio gestito. Il gestore ha infatti organizzato un concorso a premi destinato alle classi primarie dal titolo "GAIA: Missione Feste di Natale ecologiche".

lunedì, 22 novembre 2021, 14:17

E’ in linea e con i primi annunci già inseriti il nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro, www.toscanajobs.it. Una realizzazione frutto del lavoro dell’Ebct, l’ente bilaterale regionale del commercio e del turismo, che vede al suo interno Confesercenti e le tre...

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:27

Un nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro.EBCT Toscana presenta www.toscanajobs.it, il nuovo strumento nato per sostenere sia tutte quelle persone che sono alla ricerca di un lavoro, sia le aziende che ricercano personale qualificato in linea con le loro esigenze.Una volta...

domenica, 14 novembre 2021, 23:58

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’avviso di criticità di “codice giallo” emesso nella giornata di ieri.Mentre tra il pomeriggio e la sera di oggi, domenica 14, proseguono le precipitazioni in particolare nelle zone occidentali, nella notte di lunedì 15 sono previste residue piogge soprattutto sulla costa...

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:33

Fondazione Onda, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia l’(H)-Open Week che si terrà dal 22 al 28 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per...

mercoledì, 10 novembre 2021, 09:24

Convegno "Ricordando Benedetto Puccinelli e Giovanni Giannini" sabato 13 novembre alle ore 10.30 presso il teatro A. Bambi di Coreglia Antelminelli.