Al via la sostituzione dei contatori nel comune di Barga

Altre notizie brevi

venerdì, 3 dicembre 2021, 12:56

GAIA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord informa che a partire dal 25 novembre scorso ha avuto inizio la lettura dei contatori nei comuni di Giuncugnano e San Romano (LU). Le letture termineranno il 31 Dicembre 2021.

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:07

Il movimento lavoratori di AC organizza e invita tutti i lavoratori/lavoratrici ad una veglia di preghiera per il lavoro insieme al vescovo Paolo Giulietti, per venerdì 10 dicembre alle ore 20 nella chiesa di S.Maria nera, in piazza Santa Maria Corteorlandini Lucca città.Per informazioni contattare Stefano Viviani per email mlac.azionecattolicalucca@gmail.com

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:45

Vento forte in arrivo sulla Toscana dopo le piogge di questi giorni. Nella giornata di venerdì 3 le raffiche di vento saranno più forti nella valle dell'Arno a Firenze, nel Valdarno inferiore e nella valle del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese.

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:14

Al via domenica 12 dicembre il nuovo orario ferroviario. Ecco le novità di Trenitalia in Toscana.

giovedì, 25 novembre 2021, 17:12

Sono aperti a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 25 novembre i due bandi con contributi a fondo perduto rivolti all’economia delle neve e della montagna: uno destinato alle imprese (del commercio, della ristorazione, della ricettività turistica) dei comprensori sciistici, l'altro per maestri e scuole di sci.

giovedì, 25 novembre 2021, 13:18

“Ogni intervento mirato ad evitare lo stop delle attività economiche è utile. Il Super green pass va certamente in questa direzione. L’auspicio è che serva a scongiurare definitivamente e in modo strutturale restrizioni e chiusure delle attività economiche: le imprese non possono più permettersi di sospendere le proprie attività”. Confesercenti...

mercoledì, 24 novembre 2021, 13:49

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal consigliere Pd Mario Puppa e sottoscritta anche dal capogruppo Vincenzo Ceccarelli che chiede alla giunta toscana di "attivarsi nei confronti del Governo, e in particolare del Parlamento, affinché nel percorso parlamentare di approvazione della manovra di bilancio per il 2022...

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:16

E' uno strumento fondamentale per la programmazione faunistica, la base di ogni azione gestionale: l'attuale è in proroga da diversi anni e inoltre teneva conto anche dei piani faunistici provinciali. Dunque ci sono anche delle zone d'ombra nell'attuale pianificazione, che rientra in una normativa passata: la gestione faunistica è molto...

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:23

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano parteciperà alla kermesse di conferenze che durerà dal 24 al 28 novembre con ospiti eccellenti della politica, dell'economia e del Terzo settore. Il rapporto tra le città metropolitane e le comunità rurali sarà il tema che si affronterà nel panel di giovedì 25 novembre alle 15.30.

martedì, 23 novembre 2021, 15:56

E' un Natale dal sapore "ecologico" quello che GAIA S.p.A. ha preparato per i bambini delle scuole elementari del territorio gestito. Il gestore ha infatti organizzato un concorso a premi destinato alle classi primarie dal titolo "GAIA: Missione Feste di Natale ecologiche".