Aperto il nuovo Bando Welfare della Fondazione CRL

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:27

È aperto da oggi (16 dicembre) il primo dei nuovi bandi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deciso di dedicare agli ambiti del Sociale per l’anno venturo.

C’è infatti tempo fino al 31 gennaio per presentare domanda a valere sul “Bando Welfare” che assegnerà contributi nell’anno 2022. Ben 1,4 milioni di euro il budget che andrà a sostenere progetti negli ambiti del volontariato, della crescita giovanile, dell’assistenza agli anziani e della sanità.

Risorse importanti che la Fondazione ha deciso di rendere disponibili soprattutto considerando l’aggravamento delle condizioni di fragilità sociale di una parte consistente della popolazione in questa fase pandemica, in cui si è evidenziata l’urgenza di un welfare di comunità che favorisca l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati o in condizione di marginalità, valorizzando il ruolo del Terzo Settore e incoraggiando esperienze di collaborazione tra enti privati e partnership pubblico/private.

Il bando, accessibile a enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni ed enti pubblici, è il primo di una serie ideata dalla Fondazione, una strategia messa a punto per andare incontro ai bisogni del Sociale in maniera più specifica e mirata.

La richiesta dovrà dunque essere presentata online sul sito www.fondazionecarilucca.it entro e non oltre il 31 gennaio 2022. In seguito sarà necessario stampare il modulo di richiesta ed inviarlo, entro e non oltre il 4 febbraio 2022, alla Fondazione, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, tramite e-mail ordinaria a bandi@fondazionecarilucca.it, oppure per PEC esclusivamente a interventi.fondazionecarilucca@pec.it.