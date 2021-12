Baccelli: “Le risorse per il centenario di Puccini un’occasione per la valorizzazione del territorio”

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:49

"Puccini è un maestro apprezzato in tutto il mondo ma che ha nelle sue radici e nel suo attaccamento al nostro territorio un elemento imprescindibile per poterne apprezzare a pieno l'incredibile produzione artistica - così l'assessore regionale Stefano Baccelli nel commentare l'inserimento nella legge di bilancio in commissione al Senato di 9 milioni e mezzo di euro in vista del centenario della morte del compositore nel 2024 - da lucchese sono orgoglioso del riconoscimento del valore e del potenziale, non solo di Puccini e della sua opera, ma anche del nostro territorio. Sono convinto che queste risorse per Lucca, Pescaglia e Viareggio siano un'occasione importante per crescere ancora. Nel ringraziare il senatore Andrea Marcucci il cui emendamento ha permesso di inserire queste risorse in bilancio, mi auspico una sinergia forte tra enti nel bene del territorio e del suo futuro in termini di crescita culturale e sviluppo turistico.”